Политическое решение? Китай забирает всех панд из американских зоопарков

Через год в американских зоопарках не останется ни одной панды, пишет Bloomberg.

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В Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне гигантские панды - одни из главных обителей, посмотреть на которые ежедневно приезжают тысячи посетителей. Специально для панд в зоопарке построили Азиатский центр стоимостью 50 миллионов долларов. Понаблюдать за пандами можно и по интернету - камеры круглосуточно транслируют каждое движение этих милейших созданий. Даже на QR-коде, используемом для бронирования билетов в зоопарк, изображен силуэт панды.

Теперь же, спустя более 50 лет после заключения договора с Китаем об аренде панд, эти редкие животные покинут Вашингтон.

Панды из зоопарка Вашингтона вернутся в Китай уже к декабрю этого года, поскольку в этом месяце истекает трехлетний контракт с Управлением охраны природы Китая. Однако панды исчезнут не только из американской столицы.

Еще три зоопарка США, в которых живут китайские панды, — в Атланте, Сан-Диего и Мемфисе — должны вернуть панд в Китай до конца следующего года.

Хотя обе стороны отрицают влияние политики на это решение, Китай уже давно использует "дипломатию панд" для привлечения и/или признания друзей и наказания потенциальных противников. Примечательно, что данное решение о возврате панд было принято в то время, когда связи между США и Китаем достигли исторического минимума и большинство возможностей для сотрудничества исчезли.

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"У того факта, что все панды, проживающие на данный момент в Соединенных Штатах, вернутся в следующем году в Китай, есть символическое значение", — прокомментировала Елена Сонгстер, профессор колледжа Сент-Мэрис в Калифорнии и автор книги "Нация панд" о китайской политике относительно панд. "У них есть план. Они знают, что делают", - заявила она.

Политика Китая в отношении панд носит очень жесткий характер. Зоопаркам не предоставляется полная опека над пандами. Вместо этого государства арендуют панд, подписывая контракты на выплату Китаю сотен тысяч долларов каждый год.

В США первые панды появились после того, как в 1972 году президент Ричард Никсон нормализовал отношения с Китаем. После заключения договора с США этому примеру последовали и другие страны. Так, например, в 2018 году Китай одолжил панд Финляндии на празднование столетия независимости Финляндии.

"Из жестов доброй воли дипломатии эпохи Никсона панды превратились в современные символы раздора", — сказала Лиззи К. Ли, научный сотрудник программы экономики Китая в Институте политики азиатского общества. "Панды стали разменной монетой в вопросах недоверия и соперничества".

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Президент Джо Байден по-прежнему стремится к личной встрече с председателем Си Цзиньпином, но встреча откладывается уже почти год. Ожидается, что в этом году Си Цзиньпин примет участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Вполне возможно, что он пообещает, что американские зоопарки получат панд в аренду.