Получите в бубен: Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто

В начале нового года печатные издания и сетевые СМИ традиционно публикуют рейтинги мест, куда непременно стоит съездить в последующие 12 месяцев — людям удобно планировать отдых заранее, в январе сильна тяга к приключениям, и премии еще не потрачены.

Списки локаций, которые, напротив, ни в коем случае не стоит посещать, обычно появляются позже — при том, что из года в год речь идет преимущественно об одних и тех же местах: если где-то плохо, исправить это за короткий срок практически невозможно. "Лента.ру" с помощью Instagram загодя исследовала одно из самых жутких пятен на карте мира, чтобы предостеречь от неосторожного выбора неорганизованных туристов, а заодно убедиться в том, что имеющее дурную репутацию московское Гольяново не так страшно, как его малюют.

Как ни странно, криминальное ядро планеты обнаружилось в Болгарии — стране, которая ассоциируется с дешевым курортным отдыхом, провидицей Вангой и безобидным (для людей с простым музыкальным вкусом) поп-королем Филиппом Киркоровым. Здесь, в городе Пловдиве, есть район Столипиново, признанный самым опасным в мире.

Столипиново считается также самым крупным цыганским районом в Европе. Всего здесь, на берегу реки Марицы, проживают около 50 тысяч человек. Место названо в честь Аркадия Столыпина — русского генерала, отца премьер-министра и знаменитого реформатора Петра Столыпина. После окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 годов Аркадий Столыпин стал генерал-губернатором Восточной Румелии и Адрианопольского санджака (будущей Болгарии).



Визуально Столипиново — типичное цыганское гетто, многоэтажные здания (в основном панельные) соседствуют здесь с нелегально возведенными частными коттеджами и развалюхами. Построенные без разрешения объекты периодически сносят, но на их местах быстро появляются новые, такие же нелегальные постройки. Самострой, кажется, самая малозначимая проблема района.



Серость застройки и будней здесь разбавляют яркой одеждой и праздниками. Жители района накрывают огромные столы прямо во дворах. Еще одно местное развлечение — бродячий цирк.



Богатые цыгане передвигаются на личных автомобилях и на повозках, обычные — пешком. Правила дорожного движения не соблюдаются, что неизбежно провоцирует конфликты. В сентябре 2011-го всю Болгарию охватили антицыганские волнения после того, как в селе Катуницы (близ Пловдива) микроавтобус цыганского барона сбил 19-летнего болгарина. Машина уехала с места происшествия.

Против цыган тогда восстали жители более десяти болгарских городов. В Пловдиве Столипиново пришлось защищать полицейским, хотя в целом городские власти явно считают район бельмом на глазу. Дома здесь не ремонтируются, состояние дорожного покрытия хорошо видно на снимке.

View this post on Instagram A post shared by Salvatore Coluccia (@turiddu.it) on Oct 15, 2019 at 3:31am PDT

Цыгане не могут жить без пышных торжеств. Свадьбы здесь всегда проходят с размахом и отмечаются как минимум в течение трех дней (в состоятельных семьях — неделю). Расходы на праздник, как правило, берет на себя семья жениха, при этом зачастую деньги на свадьбу копятся с рождения сына. Вообще в Столипиново живут как православные, так и цыгане-мусульмане (их большинство), поэтому традиции разнятся.

View this post on Instagram A post shared by Adam Hinton (@adamhinton) on Aug 24, 2019 at 5:59am PDT

Коммунальные проблемы района обусловлены изношенностью сетей (здесь ничего не ремонтировалось с 1980-х) и неплатежеспособностью жителей. Перебои в водоснабжении и проблемы с вывозом мусора для местных скорее норма, чем форс-мажор.

View this post on Instagram A post shared by @teamstolipinovo on Apr 9, 2019 at 10:10pm PDT

Отсутствие электричества цыгане переносят намного хуже, чем отключение воды (ее в некоторых самовольно возведенных домах нет в принципе). В 2002 году район буквально восстал против городских властей из-за того, что поставщик полностью перекрыл подачу электроэнергии в Столипиново. Несмотря на то что местные к тому моменту задолжали за свет несколько миллионов евро, рубильник отчасти пришлось вернуть в прежнее положение — электричество в районе включали по ночам на пару часов.

View this post on Instagram A post shared by Alexandra Scherf (@aspekt_moments) on Jun 14, 2019 at 10:53am PDT

Ржавая карусель в окружении гор мусора — тоже аттракцион. Антисанитария в Столипиново процветает. В 2006 году более 600 местных жителей заболели гепатитом А, после чего коммунальщики убрали часть копившихся годами отходов. Их, кстати, часто просто выкидывают из окон многоэтажек — есть риск поймать шляпой обглоданную куриную ногу или что-то похуже.

View this post on Instagram A post shared by Ivaylo (@i.vezenkov) on Jun 2, 2018 at 1:20pm PDT

Еще немного праздника. Цыганки на фото довольно откровенно одеты. Официально болгарские цыгане регистрируют браки крайне редко — это невыгодно: матери-одиночки имеют право на пособие, а неодиночки, соответственно, остаются без социальной поддержки.

View this post on Instagram A post shared by Aydin Cetinbostanoglu (@cetinbostanoglu) on Jul 2, 2018 at 8:56pm PDT

Если где-то и запрещено выращивать мак, то точно не в Столипиново. И никого не волнует, снотворный это мак, щетинконосный или прицветниковый, а также каков диаметр его коробочки.

View this post on Instagram A post shared by Aydin Cetinbostanoglu (@cetinbostanoglu) on May 6, 2018 at 11:41am PDT

Семейная идиллия. Кстати, держать лошадей в XXI веке могут лишь относительно благополучные цыгане. Конокрадство ушло в прошлое — автомобиль угнать проще, чем лошадь.

View this post on Instagram A post shared by Salvatore Coluccia (@turiddu.it) on Nov 11, 2018 at 3:40am PST

Столипиновский люкс. В магазине продаются костюмы от некоего болгарского дизайнера Сегвина Камбова. У него есть интернет-магазин с доставкой по Европе. "Официальный luxury-костюм" обойдется в 320-350 левов. Менее вычурный — в 270 левов.

Рядом кто-то далекий от высокой моды развел костер. Река Марица — одна из крупнейших на Балканском полуострове — в Столипиново похожа на заросший пруд.

View this post on Instagram A post shared by Adam Hinton (@adamhinton) on Aug 20, 2019 at 10:58am PDT

Автор назвал это фото "Игрой престолов". Страшно представить, чем измазана стена. Местным цыганам инкриминируют множество видов преступной деятельности: это торговля наркотиками, людьми, проституция, карманные кражи и грабежи. Убийств в районе не так много, и в основном они совершаются на бытовой почве. Чужаки по району если и ходят, то только днем. Многие из них — любители экстремального туризма.

View this post on Instagram A post shared by Lx (@nearly_dog) on Oct 12, 2017 at 6:30am PDT

Известно, что цыгане не стесняются вовлекать в преступную деятельность несовершеннолетних. В свободное время дети спокойно играют в обычные уличные игры — смартфоны есть у избранных. Вообще говоря, самые шокирующие снимки из Столипиново — именно с детьми. Опубликовать их невозможно по этическим соображениям.

View this post on Instagram A post shared by @teamstolipinovo on Apr 10, 2019 at 12:22am PDT

Сварщик делает новые ворота для кого-то из богатых заказчиков.

View this post on Instagram A post shared by @teamstolipinovo on Apr 10, 2019 at 9:48pm PDT

В целом Пловдив разительно отличается от своего "района-урода" — это один из старейших городов Европы. Древний центр хорошо сохранился, здесь можно увидеть остатки античного форума, стадиона, театра, других зданий. В 2019 году Пловдив был культурной столицей Европы (этот статус с 1985-го дается разным европейским городам на год). На северо-востоке муниципалитета между тем сложилось настоящее гетто.

View this post on Instagram A post shared by Anna Kokalanova (@koka_la_nova) on Sep 30, 2019 at 11:34am PDT

Социально-экономическое неблагополучие не заглушить музыкой, но многие местные цыгане не умеют или не хотят решать насущные проблемы — куда проще их не замечать. Такой же позиции, похоже, придерживаются полиция и администрация Пловдива. О перспективах расселения или реновации района ничего не известно.