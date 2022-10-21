Популярный испанский курорт планирует ограничить число туристов

Власти солнечной Майорки, куда ежегодно съезжаются тысячи туристов из разных уголков мира, намерены ограничить количество отдыхающих, сообщает The Sun.

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После двух лет пандемии коронавируса и строгих ограничений на Майорку вновь стали приезжать туристы. Да так много, что сами местные жители не могут насладиться курортным сезоном. Этим летом пляжи, гостиницы, рестораны, развлекательные центры Майорки были переполнены. В результате власти острова решили регулировать туристические потоки, чтоб не допустить критической ситуации. Первоначально планируется установить жесткие лимиты на количество доступных для туристов вариантов размещения.

Кроме того, местные власти предупредили, что владельцев квартир и вилл, сдающих свою недвижимость "свыше квоты", будут штрафовать. Для этого даже намерены нанять дополнительных инспекторов.