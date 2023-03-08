Популярный испанский курорт предупреждает туристов о риске заражения лихорадкой денге

С мая по ноябрь прошлого года на одном из Балеарских островов – всемирно известном курорте Ибица – произошло несколько вспышек лихорадки денге – вируса, переносимого комарами. Согласно заявлениям органов здравоохранения острова, этим летом среди туристов также сохранится "умеренный" риск заражения этим неприятным заболеванием.
Но каковы же симптомы, на которые следует обратить внимание, и как защитить себя?
Сколько туристов заразилось лихорадкой денге на Ибице в прошлом году?
Лихорадку денге разносят комары, зараженными вирусом денге. Это заболевание распространено в районах с жарким и влажным климатом – средой, в которой лучше всего живется комарам. От человека к человеку это заболевание не передается, но заболевший лихорадкой денге может заразить укусивших его комаров, которые, в свою очередь, распространят вирус дальше.
Шесть немецких туристов заразились вирусом на Ибице в период с мая по ноябрь прошлого года. 27-летняя женщина, ее партнер и их 13-месячная дочь заразились вирусом в августе 2022 года. Еще одна семья – 37-летняя женщина, ее партнер и их девятилетний сын – предположительно заразились вирусом в том же городе в октябре 2022 года.
В настоящее время риск заражения вирусом довольно низкий, но летом он повысится до умеренного.
"Одним из потенциальных переносчиков денге является комар Aedes albopictus, который присутствует на всей территории испанского Средиземноморья и Балеарских островов, а также в некоторых внутренних и северных районах страны", – утверждает представитель Министерства здравоохранения Испании.
Каковы симптомы лихорадки денге?
Ежегодно регистрируется около 100 миллионов случаев заражения лихорадкой денге. До трех четвертей случаев при этом протекают бессимптомно.
У заболевшего могут наблюдаться легкие или тяжелые симптомы, включая лихорадку, тошноту и рвоту, сыпь. Предупреждающими признаками также являются боли в суставах, костях, мышцах и за глазами. Симптомы начинают проявляться через 4–10 дней после укуса комара. Если вы подозреваете, что у вас вирус, как можно скорее обратитесь к врачу!
Хотя большинство людей выздоравливают без лечения примерно через неделю, примерно у одного из 20 человек появляются тяжелые симптомы, и в таком случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Риск тяжелого течения болезни повышен для тех, кто уже когда-то был инфицирован.
Боль в животе, рвота кровью, кровотечение из носа или десен – это симптомы тяжелой формы денге.
Как защитить себя от денге?
В Евросоюзе существует вакцина против денге, одобренная для использования, но она рекомендуется только тем, кто уже однажды переболел этим вирусом. Лучший же способ предотвратить заражение – избегать укусов комаров. Носите одежду с длинными рукавами, пользуйтесь репеллентами и спите под москитной сеткой.
Где встречается лихорадка денге в Европе?
Лихорадка денге очень распространена в тропических и субтропических районах, но относительно редко встречается в Европе.
В летние месяцы она была обнаружена в следующих европейских странах:
- Хорватия
- Франция
- Италия
- Испания
- Португалия (включая Мадейру)
По мере того, как изменение климата будут приносить нам все более жаркие летние месяцы, вирус, вероятно, будет распространяться все дальше на север.