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Лучшая история — Крк
Пора в Хорватию! Топ-15 лучших островов страны (и в чем каждый из них чемпион)
Foto: Shutterstock

Популярность Хорватии как места для отдыха на Средиземном море растет не по часам, а по минутам. Страна известна безумным количеством островов, так что выбрать лучший из сотен — та еще задача. К счастью, у нас есть британская The Telegraph — а у нее есть эксперт как раз по Хорватии.

Лучшая ночная жизнь — Хвар

Пора в Хорватию! Топ-15 лучших островов страны (и в чем каждый из них чемпион)
Foto: Shutterstock

Остров всего в 40 километрах от Сплита, знаменит лавандовыми полями и самыми крутыми ночными клубами региона. Когда устанете клубиться, посетите Стари-Град, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну и другие исторические достопримечательности тоже, благо недостатка на Хваре в них нет. А еще на западной части острова делают, вероятно, самое лучшее красное вино в Хорватии.

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Лучшая история — Крк

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Delfi Turgid

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Летний отпуск Хорватия
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