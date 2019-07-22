Пора в Хорватию! Топ-15 лучших островов страны (и в чем каждый из них чемпион)

Популярность Хорватии как места для отдыха на Средиземном море растет не по часам, а по минутам. Страна известна безумным количеством островов, так что выбрать лучший из сотен — та еще задача. К счастью, у нас есть британская The Telegraph — а у нее есть эксперт как раз по Хорватии.

Лучшая ночная жизнь — Хвар