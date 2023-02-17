Португалия перестанет выдавать "золотые визы"

Премьер-министр Португалии Антонио Кошта заявил сегодня, 17 февраля, что в рамках мер по борьбе со спекуляцией недвижимостью правительство приняло решение не выдавать больше "золотые визы", по которым иностранцы могли получить вид на жительство в стране в обмен на инвестиции.

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Выступая перед журналистами в Palacio Nacional da Ajuda в Лиссабоне после заседания Совета министров, посвященного исключительно вопросам жилья, Антониу Кошта объявил, что правительство отменит "выдачу новых "золотых виз", пишет Publico.

"Что касается уже выданных "золотых виз", (…) они будут продлены только в том случае, если приобретенная иностранцем в Португалии недвижимость используется в качестве собственного дома или сдается в долгосрочную аренду", — заявил премьер-министр.

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Проект "Золотая виза" был разработан в Португалии 10 лет назад и предназначался для граждан стран, не входящих в ЕС. С тех пор страна привлекла 6,8 млрд евро, причем 90% этих денег были использованы для покупки недвижимости, сообщает Португальское агентство по иммиграции и пограничному контролю (SEF).

В период с октября 2012 года по январь 2023 года было выдано 11 628 "золотых виз". Больше всего португальских "золотых виз" за время действия программы получили граждане Китая – 5258 человек, за ними следует Бразилия с 1178 визами и США – 558 виз. От претендентов на "золотую визу" требовалось сделать инвестиции в недвижимость в размере не менее 350 000 евро или создать не менее 10 рабочих мест в Португалии или перевести 1,5 млн евро.