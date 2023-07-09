Португалия запретила громкую музыку на пляжах, штрафы достигают 36 000 евро

Любителей пляжного отдыха в Португалии предупредили, что за слишком громкую музыку им грозит штраф до 36 000 евро. Национальное морское управление страны (AMN) запретило на пляжах портативные колонки, из которых громко звучат мелодии, беспокоящие местных жителей и туристов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Новые ограничения вступили в силу как раз когда в Португалии начался пик туристического сезона в самых популярных пляжных местах.

Сколько составит штраф за включение музыки на пляже?

Объявленное в прошлом месяце постановление запрещает "использование звукового оборудования и деятельность, создающую шум, которая, согласно условиям закона, может вызвать дискомфорт".

Хотя неясно, какая громкость, если таковая имеется, официально классифицируется как причинение неудобств, посетители пляжа могут обратиться с жалобой на шум в местную морскую полицию, отвечающую за пляж, на котором они находятся.

Штрафы могут составлять от 200 до 4 000 евро для отдельных лиц и от 2 000 до 36 000 евро для групп. Нарушающий "аксессуар" – например, динамик – также может быть конфискован.

Foto: Shutterstock

В указе AMN перечислены и другие виды деятельности, запрещенные на берегах Португалии. К ним относятся игры с мячом вне специально отведенных мест, кемпинг вне разрешенных мест для кемпинга и разведение костров.

Шумные туристы становятся мишенью по всей Европе

Это не первый случай регулирования антисоциального поведения на пляжах Европы. Прошлым летом Барселона (Испания) запретила курение на своих пляжах, чтобы оградить отдыхающих от пассивного курения и брошенных окурков.

В прошлом месяце Дубровник (Хорватия) объявил о планах создания системы сдачи багажа, чтобы уменьшить шум от колесных чемоданов в его мощеном булыжником Старом городе.

Греция ввела систему временных интервалов для посетителей Акрополя в попытке справиться с толпами туристов, а Пантеон в Риме на этой неделе ввел плату за вход.

Многие страны, включая Португалию, также ужесточают ограничения на краткосрочную аренду жилья для борьбы с инфляцией на рынке жилья.