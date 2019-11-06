Посольство России сокращает срок оформления туристических виз

Посольство России сокращает срок оформления для граждан Латвии туристических виз для посещения как традиционных маршрутов, например, в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань, так и других регионов страны. Для неграждан Латвии сохраняется безвизовый режим на краткосрочные поездки.

В сообщении посольство говорится, что срок рассмотрения заявки на получение туристической визы сокращен для "обеспечения максимально комфортного и оперативного рассмотрения визовых обращений иностранных граждан, следующих в Российскую Федерацию как по традиционным туристическим маршрутам (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань), так и в регионы".

Сроки оформления однократных и двукратных туристических виз сокращены до 4 рабочих дней с момента подачи в Консульский отдел Посольства России в Латвии полного комплекта документов, а в не терпящих отлагательств случаях — до 2 рабочих дней.

Под случаями, не терпящими отлагательств, в данном контексте следует понимать туристические визы с целью поездки "целевой туризм", а также экстренные замены участников организованных тургрупп или их гидов.

Одновременно посольство напоминает, что все обладатели паспортов неграждан Латвийской Республики, независимо от даты рождения, могут посетить Россию без виз. Но такой порядок действует для краткосрочных поездок. В России можно находиться не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Напомним, что граждане Латвии могут также получить бесплатные электронные визы для посещения Калининграда и Санкт-Петербурга.