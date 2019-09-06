Посторонним вход воспрещен: Топ-10 самых опасных стран для туристов

Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) назвали самые опасные и безопасные для туристов страны мира. Рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 выпущен Всемирным экономическим форумом (WEF) и партнерами исследования – Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

Он оценивает 140 стран мира по различным позициям, приемом зарубежных туристов. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, визовая политика, открытость населения и многое другое.

Как отмечают составители рейтинга, среди критериев оценки безопасности — надежность полиции, распространенность терактов, уровень убийств, издержки от терроризма, преступности и насилия.

Ниже мы расскажем о 10 самых опасных для туристов стран мира.

1. Сальвадор



Индекс: 3,0

Это самая маленькая по площади и самая густонаселенная страна в Центральной Америке, а также единственная, не имеющая выхода к Карибскому морю. В Сальвадоре особо остро стоит проблема преступности. Уличные банды, в особенности Mara Salvatrucha, представляют серьезную угрозу для сальвадорского общества.