Посторонним вход воспрещен: Топ-10 самых опасных стран для туристов

Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) назвали самые опасные и безопасные для туристов страны мира. Рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 выпущен Всемирным экономическим форумом (WEF) и партнерами исследования – Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.
Он оценивает 140 стран мира по различным позициям, приемом зарубежных туристов. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, визовая политика, открытость населения и многое другое.
Как отмечают составители рейтинга, среди критериев оценки безопасности — надежность полиции, распространенность терактов, уровень убийств, издержки от терроризма, преступности и насилия.
Ниже мы расскажем о 10 самых опасных для туристов стран мира.
1. Сальвадор
Индекс: 3,0
Это самая маленькая по площади и самая густонаселенная страна в Центральной Америке, а также единственная, не имеющая выхода к Карибскому морю. В Сальвадоре особо остро стоит проблема преступности. Уличные банды, в особенности Mara Salvatrucha, представляют серьезную угрозу для сальвадорского общества.
- 1. 2. Нигерия
- 2. 3. Йемен
- 3. 4. Венесуэла
- 4. 5. Гондурас
- 5. 6. Филиппины
- 6. 7. Пакистан
- 7. 8. Колумбия
- 8. 9. ЮАР
- 9. 10. Ямайка
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