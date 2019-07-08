Потерял кошелек: в какой стране больше шансов, что его вернут

Вы нашли кошелек. В нем - крупная сумма денег. Ваши действия? Не пугайтесь, вас не снимают скрытой камерой, но, возможно, вы стали участником глобального эксперимента. Ученые из Швейцарии и США провели его в 335 городах в 40 странах. Всего по миру было разбросано более 17 тысяч кошельков. Забегая вперед, скажем: больше половины - около восьми тысяч - вернули.
Чем больше денег, тем честнее люди
Почему вообще ученые взялись за такую тему? Все дело в честности. Честность - основа экономических отношений и общественной жизни. "Без честности нарушаются обещания, не выполняются договорные обязательства, не уплачиваются налоги, а государство становится коррумпированным", - пишут в своем докладе ученые.
В ходе эксперимента они также опросили ведущих экономистов, чтобы те сделали свой прогноз. Большинство из них были уверены, что люди не будут возвращать пропажу. Оказалось, что они ошибались.
Интересные детали о содержимом того самого кошелька: помимо денег в нем лежали ключи и визитная карточка, информация на которой была напечатана на местном языке. У подобравшего кошелек должно было сложиться впечатление, что потерявший его - человек местный. Деньги были в национальной валюте.
Результаты этого глобального исследования ученых поразили. Главный вывод: чем больше было в кошельке денег, тем честнее вели себя люди. Конечно, не всегда и не везде. Диапазон "гражданской честности", как ее называют ученые, варьируется от 14 до 76 процентов в выбранных странах.
Кто прошел проверку на честность
Первую строчку рейтинга заняла Швейцария. "Швейцария занимает верхнюю строчку, когда речь идет о возврате портмоне, в которых не было денег, - поясняет ученый. - С деньгами чаще всего возвращали в Швеции, Дании, Новой Зеландии. В целом можно сказать, что топовые позиции заняли более богатые страны, с давними традициями демократических институтов. Это страны, где нет сильного неравенства в обществе. Например, все страны Скандинавии".
Германия вошла в топ-10, оказавшись на девятом месте. Ученые разбросали кошельки в восьми немецких городах. Самые честные граждане живут в Кельне. Если брать средний показатель (сколько вернули портмоне без денег и с деньгами), то после Кельна с небольшим отрывом следует Гамбург, далее - Мюнхен, Лейпциг, Франкфурт, Дрезден, Берлин. А вот на последнем месте оказался Штутгарт.
Любопытно, что Китай занял последнее место. "Нас это удивило, - признался ученый. Правда, надо сказать, что на последнем месте китайцы оказались с пустым кошельком. Портмоне с наличностью они возвращали охотнее. Здесь в последних строчках оказались Мексика, Гана, Кения, Казахстан. Мы поняли, что штрафы и наказания не являются мотивирующими факторами для людей. От этого они не возвращают пропажу быстрее. Мы протестировали это в США, где есть большие различия в штатах".
Тут надо сказать еще об одной детали эксперимента. Один из участников проекта, войдя в одно из общественных зданий (банк, музей, театр, отделение почты или полиции), подходил к сотруднику на стойке регистрации и говорил примерно следующее: "Я подобрал кошелек на улице за углом. Кто-то потерял. Я очень тороплюсь, не могли бы связаться с его владельцем". 100 дней ученые проверяли ящик электронной почты "фиктивного" пострадавшего (е-мейл был указан на визитной карточке). В среднем по всем странам кошелек без денег (их не вынули, он был пустым изначально) вернули около 40 процентов, с деньгами - каждый второй.
Может, люди возвращали кошелек потому, что денег в нем было не так много? Примерно 14 долларов. Чтобы проверить такое предположение, ученые решили увеличить сумму до 94 долларов 15 центов. Кошельки с такой суммой они "раскидали" в трех странах - Великобритании, Польше и США. Итак, без денег кошелек вернули 46 процентов, с небольшой суммой - 61 процент, и с большой суммой - 72 процента.
Мы уже сказали, что больше половины кошельков ученым вернули. Вернули, но, может быть, пустой, подумают скептики. Нет, собрав кошельки, ученые недосчитались только 2 процентов от общего содержимого.
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