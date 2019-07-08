Потерял кошелек: в какой стране больше шансов, что его вернут

Вы нашли кошелек. В нем - крупная сумма денег. Ваши действия? Не пугайтесь, вас не снимают скрытой камерой, но, возможно, вы стали участником глобального эксперимента. Ученые из Швейцарии и США провели его в 335 городах в 40 странах. Всего по миру было разбросано более 17 тысяч кошельков. Забегая вперед, скажем: больше половины - около восьми тысяч - вернули.

Чем больше денег, тем честнее люди

Почему вообще ученые взялись за такую тему? Все дело в честности. Честность - основа экономических отношений и общественной жизни. "Без честности нарушаются обещания, не выполняются договорные обязательства, не уплачиваются налоги, а государство становится коррумпированным", - пишут в своем докладе ученые.

В ходе эксперимента они также опросили ведущих экономистов, чтобы те сделали свой прогноз. Большинство из них были уверены, что люди не будут возвращать пропажу. Оказалось, что они ошибались.

Интересные детали о содержимом того самого кошелька: помимо денег в нем лежали ключи и визитная карточка, информация на которой была напечатана на местном языке. У подобравшего кошелек должно было сложиться впечатление, что потерявший его - человек местный. Деньги были в национальной валюте.