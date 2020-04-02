Предсказано будущее путешествий по миру после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса окажет значительное влияние на будущее туризма. Таким мнением поделился президент Американской ассоциации путешествий (U.S. Travel Association) Роджер Доу (Roger Dow), пишет Forbes.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

В первую очередь, по его словам, предсказывается кризис в сфере онлайн-бронирований для путешествий по миру. К примеру, в настоящее время из-за резкого снижения количества заказов компания Expedia терпит серьезные убытки. "Если работодатели будут вынуждены сокращать штат, неизвестно, когда рабочие места снова появятся и появятся ли вообще", — отметил эксперт.

В то же время считается, что выгоду из ситуации смогут извлечь частные организации по аренде жилья, типа Airbnb, — по сравнению с сетевыми объектами размещения. "Люди, которые не захотят останавливаться, например, в отеле из соображений социальной дистанции, с большей вероятностью выберут частное жилье", — отмечают специалисты.

Кроме того, есть мнение, что вспышка коронавируса крайне отрицательно скажется на состоянии круизных компаний. По мнению экспертов, это связано не только с выявленным повышенным риском распространения инфекций на судах, но и с вопросом технологии выбросов.

30 марта сообщалось, что в поведении туристов со всего мира предсказаны изменения из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что после стабилизации эпидемиологической ситуации люди по-прежнему будут стремиться к путешествиям, однако начнут вести себя более осторожно.