1 9
Кенигзее, Германия
Прекрасны летом и зимой. Девять восхитительных европейских озер
Foto: Shutterstock

Есть попросить назвать самое известное озеро Латвии, то чаще всего в ответ можно услышать Лубанс или Разнас. Но если немного расширить географию – хотя бы до Европы – то окажется, что большинство озер в ней нам не известны. За исключением совсем близкого и от того кажущегося довольно обычным – Чудского озера.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Тем не менее, в Европе довольно много очень красивых и даже уникальных озер, которые стоит посетить. Расположены они в разных странах, так что всегда можно выбрать направление себе по душе. Тургид выбрал девять из них.

Гальштатт, Австрия


Озеро (на заглавной фотографии) славится расположенным на его берегах идиллическим городком. Это популярное туристическое направление. Летом можно отправиться в поход, чтобы изучить прекрасные окрестности озера, а также покататься на лодке или искупаться.

Зачем туда ехать? В этом живописном историческом городке в горах предлагаются различные виды отдыха.


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 9
Кенигзее, Германия

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Австрия Германия Исландия Италия Норвегия Польша Путешествие Реки и озера Хорватия Швейцария
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле