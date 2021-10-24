Прекрасны летом и зимой. Девять восхитительных европейских озер

Есть попросить назвать самое известное озеро Латвии, то чаще всего в ответ можно услышать Лубанс или Разнас. Но если немного расширить географию – хотя бы до Европы – то окажется, что большинство озер в ней нам не известны. За исключением совсем близкого и от того кажущегося довольно обычным – Чудского озера.

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Тем не менее, в Европе довольно много очень красивых и даже уникальных озер, которые стоит посетить. Расположены они в разных странах, так что всегда можно выбрать направление себе по душе. Тургид выбрал девять из них.

Гальштатт, Австрия



Озеро (на заглавной фотографии) славится расположенным на его берегах идиллическим городком. Это популярное туристическое направление. Летом можно отправиться в поход, чтобы изучить прекрасные окрестности озера, а также покататься на лодке или искупаться.

Зачем туда ехать? В этом живописном историческом городке в горах предлагаются различные виды отдыха.