Прекрасны летом и зимой. ТОП-10 восхитительных европейских озер

В списке, составленном Pandotrip, представлены самые большие европейские озера. Какое из них вы больше всего хотели бы увидеть собственными глазами?

10. Гальштатт, Австрия

Озеро славится расположенным на его берегах идиллическим городком. Это популярное туристическое направление. Летом можно отправиться в поход, чтобы изучить прекрасные окрестности озера, а также покататься на лодке или искупаться.

Зачем туда ехать? В этом живописном историческом городке в горах предлагаются различные виды отдыха.