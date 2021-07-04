Прекрасные пейзажи, эксклюзивные SPA и прогулки по воде: 9 литовских курортов, на которые нужно обратить внимание

Безусловно, летние каникулы – это время, когда мы хотим максимально забыть о работе, получить новые впечатления, да и просто хорошо отдохнуть. Причем для этого совсем не обязательно ехать куда-то очень далеко. В соседней Литве предостаточно мест, где можно полноценно провести как минимум неделю. А если совместить несколько направлений, то и больше.

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Ассоциация литовских курортов предлагает присмотреться повнимательнее к тому, что предлагают девять разнообразных литовских курортных городов и территорий – Бирштонас, Друскининкай, Неринга, Паланга, Аникщяй, Игналина, Каунас и его окрестности, Тракай и Зарасай.

Курорты Бирштонас и Игналина отмечают юбилеи: Бирштонас — свое 175-летие, а Игналина – 155-летие. Также в этом году отмечается годовщина возвращения Паланги Литве, а Неринга получила корону Литовской культурной столицы. Друскининкай, Паланга, Аникшчяй и Тракай предлагают не только развлечения и отдых, но и такую еще новую для нас опцию, как работпуск или рабочие каникулы (англ. workation). Все курорты и курортные территории обновились, преобразились и подготовили к встрече туристов немало приятных сюрпризов.

Бирштонас

Мероприятия в связи с 175-летием Бирштонаса будут проводиться в течение всего года, а с 11 по 13 июня жители и гости курорта отметят его День рождения на традиционном Дне города. Запланированы небольшие и безопасные культурные мероприятия, камерные концерты на открытых площадках, а также Чемпионат Литвы по полетам на монгольфьерах.

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В этом году Бирштонас присоединился к пешеходному маршруту E11, который проходит через все Балтийские страны – "Минская тропа" ведет туристов по центру курорта и большой излучине Немана. Кроме того, в городе есть 19 собственных маршрутов, посвященных природе, инфраструктуре и истории курорта: "Минеральные воды", "Фонтаны", "Лучшее селфи" – эти и другие маршруты можно преодолеть пешком, на велосипеде или на байдарках. Оторваться от экранов компьютеров призывают и новые маршруты для деловых встреч. Укрепить здоровье помогут групповые терапевтические занятия на природе: тематические прогулки, медитация, образовательные программы о лечебных факторах местной природы.

Также в Бирштонасе открывается новая спа-гостиница, адаптированная к образу жизни и потребностям миллениалов (поколения третьего тысячелетия). Гостиница "Esė" внедрила у себя новейшие технологии: процедуру заселения и выезда по смартфону, возможность в реальном времени проверить в своем телефоне или на экране телевизора в номере загруженность бассейна или банного комплекса, "умную" систему освещения, позволяющую выбрать освещение в номере по своему настроению, и другие принципы самообслуживания. Также здесь можно будет опробовать первую в Балтийских странах многоместную камеру для гипербарической кислородной терапии.