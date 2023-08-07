Премьер-министр Греции предложил бесплатную поездку на Родос туристам, чей отдых был прерван из-за лесных пожаров

В июле некоторые районы греческого острова Родос горели несколько дней, в результате чего были повреждены дома и гостиницы, а тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. По словам официальных лиц, это была самая масштабная эвакуация за всю историю страны: 20 000 человек, включая тысячи туристов, спасались от пожаров.

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2 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью программе "Доброе утро, Британия" на канале ITV признал, что пожары причинили неудобства туристам. "Всем тем, чей отпуск был прерван из-за лесных пожаров, греческое правительство в сотрудничестве с местными властями предложит одну неделю бесплатного отдыха на Родосе, следующей весной или следующей осенью. Мы хотим убедиться, что туристы вернутся на остров и смогут насладиться его природной красотой", – сказал он.

Пока нет никаких подробностей о том, как будет осуществляться сделка и будут ли включены перелеты, но, судя по всему, бесплатный отдых будут предлагать в любое другое время, кроме пика летнего сезона.

Мицотакис добавил, что хотя пожары на Родосе не являются редкостью, изменение климата приводит к увеличению их интенсивности. Он также высоко оценил гостеприимство жителей острова, сказав, что они "невероятно отзывчивы".

В прошлом году Родос посетило около 2,6 миллиона человек, и Греция в значительной степени зависит от туризма, который составляет около четверти ее валового внутреннего продукта.

Безопасно ли путешествовать на Родос этим летом?

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Официальные лица и туристические организации заверили путешественников, что остров в южной части Эгейского моря готов принять их снова.

В понедельник Министерство туризма Греции в своем заявлении сообщило, что жизнь на острове возвращается в нормальное русло. "Родос возвращается! Мы рады сообщить, что чрезвычайное положение на острове Родос закончилось", – говорится в заявлении.

Министерство туризма добавило, что жители острова и греческое государство "с нетерпением ждут возможности продолжить оказывать заботу и уникальное гостеприимство иностранным гостям".

Ассоциация отелей Родоса заявила, что остров в настоящее время "полностью функционирует и ежедневно принимает тысячи туристов". Она надеется, что в ближайшее время будет восстановлена работа 100% объектов размещения.