"Премиум эконом" в самолетах Emirates откладывается. Почему?

Emirates должна стать первой крупной авиакомпаний, предложившей пассажирам перелеты в премиальном экономическом классе. Однако первоначальные планы по внедрению новинки в салоне пришлось перенести на полгода. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Arabian Business.

Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates представит премиальный эконом класс только в ноябре 2020 года. Изначально новое предложение для пассажиров планировалось внедрить в июне следующего года. Однако задержка поставки самолетов Boeing 777x вынудила перенести дату.

По этой же причине премиальный эконом класс сначала появится в самолетах Airbus A380. Он будет базироваться на новейших сиденьях Haeco Eclipse. По словам президента перевозчика, в распоряжении пассажиров окажется комфортное кресло с откидной ступенькой. Сиденья будут шире стандартных в экономическом классе и иметь больше пространства для ног. Это хороший вариант для дневных рейсов, когда пассажиру не обязательно откидывать спинку до лежачего положения, — добавил глава авиакомпании.

Кроме того, премиум эконом подразумевает больший выбор еды и напитков по сравнению с обычным эконом классом. Пассажирам обещают более персонализированные услуги и сервис. Всего в самолетах A380 планируется устанавливать до 56 мест "премиума". Они будут располагаться в передней части нижней палубы. После появления новинки на флагманской модели ее намерены смонтировать и на других типах воздушных судов, находящихся в парке Emirates. В компании добавили, что "премиум эконом" предназначен для пассажиров эконом класса, которые хотят повысить уровень обслуживания, но не готовы платить за бизнес- и первый классы.

Премиум классы в самолетах стали появляться в конце 90-х годов. Первопроходцами тогда были авиакомпании Virgin Atlantic и EVA Air. На данный момент количество кресел данного сегмента составляет порядка 4% от общего числа. Стоимость билетов в премиум эконом-класс обычно вдвое дороже экономического, но и в столько же раз дешевле бизнес-класса.