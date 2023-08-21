Превратите дорогу в путешествие! Что посмотреть по дороге в Польские Татры



Хотите посетить живописные польские Татры? Стоит подумать о том, что можно увидеть по дороге, а не только в пункте назначения! Путешествие на автомобиле тем и прекрасно, что можно ехать и парковаться там, где душа пожелает. Однако почти 1150 километров (в одну сторону) – это не шутка, поэтому, чтобы не тратить время, нервы и деньги, нужно тщательно спланировать свое путешествие. Расположенный у подножия Татр Закопане часто становится конечным пунктом путешествия, но куда еще можно завернуть по дороге из Риги в Татры?



Бауский замок

Начнем с Латвии! Самый прямой маршрут из Риги в Закопане неизбежно пройдет через Бауску. И почему бы не посетить Бауский замок, если дорога предоставляет такую возможность? Ансамбль Бауского замка, тронутый временем, стоит в живописном месте, где река Лиелупе соединяется с рекой Мемеле. Самая старая его часть – замок Ливонского ордена, от которого сегодня сохранились лишь руины – была построена в середине XV века. Самая новая часть замкового ансамбля, построенная в конце XVI века, являлась резиденцией курляндских герцогов Кетлеров.

Сегодня замок предлагает посетителям полюбоваться реками Муса и Мемеле и обширным Земгальским ландшафтом с центральной башни замка, принять участие в тематических экскурсиях и программах и пройтись по тропе вдоль северной стены замка, которая открыта с мая. После посещения замка можно пройти по пешеходной дорожке через парк Пилскална, через луг и мост на Кирбаксалу и посмотреть на устье реки Лиелупе. С мая по сентябрь замок открыт каждый день с 9 до 19 часов. Входной билет стоит 9 евро для взрослых и 4,50 евро для школьников и пенсионеров.

Адрес: Bauskas pils muzejs, Pilskalna iela, Bauska

График работы: май-октябрь ежедневно с 09:00 до 19:00 (войти можно до 18:30)

Дополнительная информация: www.bauskaspils.lv

Биржайский региональный парк

Первая остановка в Литве – Биржайский район, полный сюрпризов. Это уникальное место, где земная поверхность меняет ландшафт, поскольку грунт проваливается в самом прямом смысле этого слова, т.е. подземные воды вымывают находящиеся в нем гипсовые отложения. Появляются загадочные карстовые воронки, в которые иногда проваливаются коровы и даже дома. Посмотреть на эти необычные "озера" можно с 32-метровой вышки в Киркилай.

Сама вышка была задумана в виде поставленной вертикально пироги, а получилась буква "С" наоборот или лунный месяц, как вам больше нравится. С башни хорошо видны не только сами озера, но и находящаяся поблизости деревушка Киркилай. Более подробно о вышке мы писали ЗДЕСЬ.

Кстати, неподалеку от карстовых озер Киркилай находится тропа для прогулок босиком, до которой можно доехать и погулять голыми ногами по песку, камням, доскам, коре деревьев, опилкам и т.д. Мы писали о тропе ЗДЕСЬ и всячески ее рекомендуем.

Музей льна (Ветряная мельница в Стултишкяй)

В десяти километрах от Паневежиса в деревне Стултишкяй стоит старинная четырехэтажная ветряная мельница. Ее построили еще в 1880 году вокруг мощной сосны, которая впоследствии срубили. Если вначале своего существования мельница еще выполняла свои прямые обязанности, то после всех, прокатившихся по территории Литвы войн, ее забросили и восстановили лишь в 1994 году.

Сейчас там находится музей льна, в котором можно познакомиться с коллекцией старинных этнографических и народных предметов. На первом этаже выставлены старинные орудия обработки льна. На втором этаже находится выставка льноволокна, а также ткацких станков, образцов тканых льняных тканей и полотенец. Третий этаж посвящен старинным народным бытовым инструментам и утвари, использовавшимся в Литве в XIX веке. Стоимость посещения музея составляет 1 евро для взрослых и 0,60 евро для детей.

Адрес: Linų muziejus – malūnas, Stultiškiai

График работы: для посещения музея необходимо предварительно записаться по телефону +37065310047

Дополнительная информация: www.pamatyklietuvoje.lt

После того, как вы объедете Паневежис по окружной, ваш путь будет лежать в Каунас и дальше в Мариямполе. И если вы еще не устали от остановок или, наоборот, планируете сделать первую, то Каунас – вполне подходящее для этого место.

IX форт Каунасской крепости