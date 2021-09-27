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Самый холодный населенный пункт на Земле: Оймякон в России
Природа зла: 10 самых экстремальных мест на Земле
Foto: Shutterstock

В мире есть самые красивые, теплые, интересные и запоминающиеся места. Есть самые уютные отели, самые известные достопримечательности и самые вкусные кафе. Мы же познакомим вас с самыми жаркими, холодными, высокими и сухими местами на планете Земля. Просто чтобы вы не забывали о том, что и такие существуют в мире.

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Самый крутой склон в мире: пик Тор в Канаде


Природа зла: 10 самых экстремальных мест на Земле
Foto: Shutterstock

Высота канадского пика Тор составляет 1675 метров — это не самая высокая гора в мире, но зато самая крутая. Склон Тора длиной 1250 м под углом 105 градусов является самый вертикальным склоном на Земле. Несмотря на свою удаленность от цивилизации, сюда регулярно приезжают альпинисты.

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Самый холодный населенный пункт на Земле: Оймякон в России

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Delfi Turgid

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