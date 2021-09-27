Природа зла: 10 самых экстремальных мест на Земле

В мире есть самые красивые, теплые, интересные и запоминающиеся места. Есть самые уютные отели, самые известные достопримечательности и самые вкусные кафе. Мы же познакомим вас с самыми жаркими, холодными, высокими и сухими местами на планете Земля. Просто чтобы вы не забывали о том, что и такие существуют в мире.
Самый крутой склон в мире: пик Тор в Канаде
Высота канадского пика Тор составляет 1675 метров — это не самая высокая гора в мире, но зато самая крутая. Склон Тора длиной 1250 м под углом 105 градусов является самый вертикальным склоном на Земле. Несмотря на свою удаленность от цивилизации, сюда регулярно приезжают альпинисты.
- 1. Самый холодный населенный пункт на Земле: Оймякон в России
- 2. Самое сухое место на земле: пустыня Атакама в Чили
- 3. Самое близкое к космосу место: гора Чимборасо в Эквадоре
- 4. Самое жаркое место на Земле: пустыня Лут, Иран
- 5. Самое уединенное место в мире: острова Тристан-да-Кунья
- 6. Самый холодный континент на Земле: Антарктида
- 7. Самое влажное место на Земле: Маусинрам в Индии
- 8. Самый высокий водопад в мире: Анхель в Венесуэле
- 9. Самые опасные воды в мире: Гансбай, Южная Африка