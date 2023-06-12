Пристегните ремни. Из-за изменения климата турбулентность во время полетов становится все сильнее
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По сравнению с тем, что было четыре десятилетия назад, турбулентность во время полетов увеличилась по интенсивности, частоте и продолжительности в различных регионах мира – в том числе и над небом Европы. По крайней мере, так утверждает новое исследование, проведенное учеными из Университета Рединга в Великобритании.

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Ученые утверждают, что зон турбулентности стало больше и причина этому – изменения климата. Свои результаты они опубликовали в журнале Geophysical Research Letters.

"После десятилетия исследований, показавших, что изменение климата приведет к увеличению турбулентности в воздухе в будущем, мы получили доказательства того, что это увеличение уже началось", – сказал профессор Пол Уильямс, ученый-специалист в области наук об атмосфере из Университета Рединга, соавтор исследования.

"Мы должны инвестировать в усовершенствованные системы прогнозирования и обнаружения турбулентности, чтобы предотвратить усиление "болтанки" в ближайшие десятилетия", – добавил он.

55-процентное увеличение турбулентности

Исследование показывает, что на одном из самых загруженных в мире маршрутов полетов над северной частью Атлантического океана ежегодная продолжительность сильной турбулентности увеличилась на 55%.

В 1979 году ее продолжительность равнялась 17,7 часа, а в 2020 году уже 27,4 часа. Умеренная турбулентность при этом увеличилась на 37%, с 70 часов до 96,1 часа. Легкая турбулентность увеличилась на 17%.

Причина роста турбулентности связана с потеплением воздуха в результате выбросов CO2, которые усиливают сдвиг ветра (windshear) – внезапное изменение скорости или направления ветра – в струйных течениях.

Турбулентность – это неустойчивые воздушные потоки в безоблачном воздухе, которые наиболее сильны над горными районами, а также вблизи гроз. Известно, что она не вызывала авиакатастроф, но приводила к повреждению самолетов и травмам пассажиров.

"Турбулентность делает полеты неровными и иногда может быть опасной. Авиакомпаниям необходимо задуматься о том, как они будут бороться с повышенной турбулентностью, поскольку только в США она ежегодно обходится отрасли в 150-500 миллионов долларов (140-465 миллионов евро), – считает доктор наук Марк Проссер. – Каждая дополнительная минута, проведенная в турбулентности, увеличивает износ самолета, а также риск травм для пассажиров и бортпроводников".

Несмотря на то, что в США и Северной Атлантике наблюдается наибольший рост турбулентности, исследование показало, что оживленные маршруты полетов над Европой, Ближним Востоком и Южной Атлантикой также оказались затронуты.

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