Прочь от жары: 10 самых красивых горных городов Европы

После изнуряюще душного июля август, похоже, не собирается ему уступать, и многие мечтают о портативных кондиционерах и ледяном лимонаде. Однако стоит забраться чуть повыше и солнце уже жарит не так яростно. Telegraph Travel рассказывает, о лучших горных городках Европы, где можно переждать жару.

В горах солнце не так жестоко и жара переносится в разы легче, а уж с прогулками вдоль горных озер, манящими тропами вдоль тенистых елей и бокалом чего-нибудь прохладного вечером на террасе, уж и подавно.

Анси, Франция