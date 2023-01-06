Продлить праздники: В Литве проходит Фестиваль светящихся динозавров
Foto: dino.lt

Если у вас есть еще силы и желание праздновать и радовать себя и своих детей, то самое время отправиться в Литву на Фестиваль светящихся динозавров, который продлится в парке DINO до 29 января.

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Фестиваль светящихся динозавров становится замечательной ежегодной традицией, которая привлекает все больше внимания – с каждым годом посетителей встречает все больше новых развлечений. В этом году темой мероприятия стало путешествие Маленького принца в королевство светящихся динозавров.

По всему парку расставлены светящиеся инсталляции, но которые можно не только полюбоваться, то и потрогать и даже залезть наверх. Вы не только сможете дотянуться рукой до эффектно сияющей луны, но и удобно сесть на нее и сделать фото, вы также побываете на заколдованных баобабах и на других необычных планетах. И это уже не говоря про светящихся динозавров, Маленького принца, почтовое отделение и резиденцию Санты, а также спа со снеговиками.

Самые смелые смогут испытать свои силы в недавно установленном впечатляющем зеркальном лабиринте и других активных развлечениях как для детей, так и для взрослых.

Цена билетов: взрослым – 15 евро, детям до 13 лет – 13 евро, детям до 3 лет – бесплатно
Время работы: 6-8 января, 13-15 января, 20-22 января, 27-29 января – 16:30-21:30

  • Всю дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.
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