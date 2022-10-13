Проезд в поездах Испании будет бесплатным до конца 2023 года

Бесплатные проездные в виде QR-кода можно получить по интернету или в виде пластиковой карты на вокзалах Испании. Правда, возможность бесплатного проезда предусмотрела лишь для тех, кто покупает абонементы минимум на 10 поездок (одноразовые билеты не учитываются).

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В сентября этого года в Испании отменили плату за проезд на пригородных поездах, длина маршрута которых не превышает 300 километров. За почти 1,5 месяца было оформлено около 1,5 миллиона бесплатных билетов, а пассажиров на железных дорогах стало больше на 32%, пишет Euro-pulse.

Если изначально предполагалось, что акция продлится до начала 2023 года, то теперь власти Испании реши продлить возможность бесплатного проезда на электричках основного железнодорожного перевозчика Renfe до конца 2023 года.

Как отмечается на сайте правительства, бесплатный проезд является "частью национального плана борьбы с социально-экономическими последствиями войны в Украине", а также призван побудить население "пользоваться общественным транспортом вместо личного, снизить энергетическую зависимость страны и уровень загрязнения окружающей среды".

Как получить бесплатные билеты на поезд в Испании этой осенью?

Схема, объявленная премьер-министром Педро Санчесом, распространяется на поезда ближнего и среднего следования, которыми управляет национальный железнодорожный оператор Renfe. Он открыт для всех национальностей, включая иностранных туристов.

Бесплатные билеты доступны на все пригородные поезда Renfe (Cercanías и Rodalies) и на региональные линии средней протяженности, покрывающие поездки менее 300 км (маршруты Media Distancia).

Скидка 100% распространяется только на многоразовые билеты, а не на одиночные. Поездки на других рейсах, включая поезда дальнего следования и поезда других компаний, под действие мер не подпадают.

Это может означать бесплатное путешествие на поезде между такими городами, как Барселона и Севилья или Мадрид и Бильбао, если вы готовы взять на себя обязательство купить абонемент.

Хотя билеты бесплатны, чтобы воспользоваться предложением, необходимо внести залог в размере 10 или 20 евро. Вы должны совершить не менее 16 поездок к концу декабря, чтобы получить внесенный залог обратно.