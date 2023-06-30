Прощай, авиарежим! Скоро в самолетах можно будет свободно пользоваться телефоном и интернетом, но довольны не все

Пассажирам на рейсах в пределах Европейского Союза (ЕС) скоро будет разрешено пользоваться мобильными телефонами без включения авиарежима.

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Новые правила, разработанные Европейской комиссией в прошлом году, позволят пассажирам совершать телефонные звонки, отправлять текстовые сообщения и просматривать видео. Но не все довольны. Согласно новому исследованию компании Kayak, каждый пятый пассажир выступает против изменений.

21% британских респондентов против новых правил, в то время как 40% приветствуют его, но считают, что необходимо ввести ограничение на пользование телефоном и время "тихих часов" на рейсах, пишет Euronews.

"Полет часто может восприниматься как "мертвое время"... но для некоторых это часть впечатлений от отпуска, расслабления и отключения от мира, дремоты или просмотра фильма в полете, которые могут быть прерваны другими пользователями 5G, – сказал Дэн, менеджер KAYAK в Великобритании. – Будем надеяться, что люди будут уважительно относиться к окружающим, чтобы избежать шума на борту".

Почему пассажиры должны включать авиарежим на рейсах?

Европейская комиссия постановила, что авиакомпании могут предоставлять на борту технологию 5G в дополнение к разрешению на передачу мобильных данных. Сегодня (30 июня) – крайний срок для стран-членов ЕС обеспечить технологию 5G на самолетах.

Это большое изменение – в настоящее время в ЕС авиапассажиров просят выключить мобильные телефоны или включить режим полета на все время путешествия.

Это связано с тем, что исторически было мало понимания того, как мобильные данные могут повлиять на связь в полете, объяснил BBC Дай Уиттингем, исполнительный директор Комитета по безопасности полетов Великобритании. "Существовало опасение, что они могут помешать автоматическим системам управления полетом, – сказал он. – Но опыт показал, что риск помех очень мал".

В США также высказывались опасения по поводу того, что частоты 5G могут помешать работе систем управления полетом и даже быть причиной неверного измерения высоты. Однако в Великобритании и ЕС такой проблемы нет, подтвердил Уиттингем.

"Перспектива возникновения помех гораздо меньше, – сказал он. – У нас другой набор частот для 5G, а параметры мощности ниже, чем те, которые были разрешены в США".

"Путешествующая публика хочет 5G, – добавил Уиттингем. – Регуляторы откроют эту возможность, но будут предприняты шаги, чтобы гарантировать, что все, что они сделают, будет безопасно".

Когда пассажиры самолетов смогут совершать телефонные звонки в ЕС?

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Одобрение Европейской комиссии означает, что авиакомпании скоро разрешат пассажирам пользоваться данными мобильных телефонов на борту самолетов: совершать телефонные звонки, пользоваться приложениями, слушать музыку и смотреть видео на борту самолета.

"Небо больше не является преградой для создания высокоскоростных соединений с большим объемом, — заявил Тьерри Бретон, комиссар Европейского союза по вопросам внутреннего рынка. — 5G предоставит инновационные услуги людям и новые возможности европейским компаниям".

Хотят ли пассажиры самолетов пользоваться мобильными телефонами на борту?

Хотя этот план был назван шагом вперед в области авиаперевозок, не все им довольны. "Учитывая то, как люди ведут себя со своими телефонами в любом другом общественном транспорте, это удручающая новость", – написал один из пользователей в Twitter.

"Еще одна причина ненавидеть полеты. Представьте себе, что вы застряли в кресле рядом с кем-то, кто часами разговаривает по телефону", – сказал другой.

Некоторым путешественникам также нравится отдыхать от своих телефонов. "Мне нравится, что в самолете (а я летаю нечасто) нет никаких контактов [...] Это полное отключение", – сказал один из комментаторов в Twitter.