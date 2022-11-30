Прощай, авиарежим! Скоро в самолетах можно будет свободно пользоваться телефоном и интернетом

Европейская комиссия намерена вскоре разрешить пассажирам пользоваться всеми стандартными услугами мобильной связи в самолетах, пишет The Brussels Times.

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Европейская комиссия адаптировала соответствующее законодательство к современным коммуникационным технологиям. Это означает, что авиакомпании получат возможность устанавливать на самолеты оборудование с поддержкой 5G. В результате смартфоны и другие электронные устройства можно будет использовать в самолетах точно так же, как и на земле.

"Небо больше не является преградой для создания высокоскоростных соединений с большим объемом", — заявил Тьерри Бретон, комиссар Европейского союза по вопросам внутреннего рынка.

Связь будет обеспечиваться благодаря специально установленному на борту оборудованию, так называемому 'pico-cell', которое свяжет бортовую систему со спутниками, откуда сигнал будет далее транслироваться на землю. При этом все функции смартфона будут вам доступны: вы сможете звонить и писать текстовые сообщения, проверять почту, смотреть видео, играть в видеоигры и так далее. Пассажирам обещают, что разницы в качестве связи (и ее цене) они не почувствуют.

Кроме того, 5G будет также доступна в поездах и автобусах. Произойти это, как указывает Еврокомиссия, должно как можно раньше, не позднее июня следующего года.

"5G предоставит инновационные услуги людям и новые возможности европейским компания, - добавил Тьерри Бретон.