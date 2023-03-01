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Фрихилиана
Прощай, Барселона! Топ-5 самых потрясающих городов Испании
Foto: Shutterstock

Испания очень хороша для путешествий — очаровательные города, красивые пейзажи, доброжелательные люди и веселая ночная жизнь. Но Барселона, Мадрид и другие крупные города — это только часть картины. Если вы действительно хотите познакомиться с испанским стилем жизни и погрузиться в местную атмосферу, вам нужно сойти с проторенного пути.

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Pandotrip рассказывает о самых восхитительных местах, которые вы можете посетить во время поездки по Испании. Это, конечно, всего несколько небольших городов, но они — одни из самых аутентичных и интересных, и вы обязательно проведете здесь отличный отпуск. Как сказали бы испанцы, buen viaje!

Бесалу

Прощай, Барселона! Топ-5 самых потрясающих городов Испании
Foto: Shutterstock

Этот каталонский город расположен немного севернее Барселоны, но он производит такое впечатление, которому могут соответствовать лишь немногие другие города Испании. Прогуливаясь по средневековому мосту и мощеным улицам Бесалу, вы почувствуете, что находитесь в какой-то сказочной стране. А одна из самых интересных вещей здесь — еврейское наследие, которое вы увидите в синагогах и еврейских банях. В Бесалу сохранилась одна из немногих древних бань во всей Европе!


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Фрихилиана
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