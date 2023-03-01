Прощай, Барселона! Топ-5 самых потрясающих городов Испании

Испания очень хороша для путешествий — очаровательные города, красивые пейзажи, доброжелательные люди и веселая ночная жизнь. Но Барселона, Мадрид и другие крупные города — это только часть картины. Если вы действительно хотите познакомиться с испанским стилем жизни и погрузиться в местную атмосферу, вам нужно сойти с проторенного пути.
Pandotrip рассказывает о самых восхитительных местах, которые вы можете посетить во время поездки по Испании. Это, конечно, всего несколько небольших городов, но они — одни из самых аутентичных и интересных, и вы обязательно проведете здесь отличный отпуск. Как сказали бы испанцы, buen viaje!
Бесалу
Этот каталонский город расположен немного севернее Барселоны, но он производит такое впечатление, которому могут соответствовать лишь немногие другие города Испании. Прогуливаясь по средневековому мосту и мощеным улицам Бесалу, вы почувствуете, что находитесь в какой-то сказочной стране. А одна из самых интересных вещей здесь — еврейское наследие, которое вы увидите в синагогах и еврейских банях. В Бесалу сохранилась одна из немногих древних бань во всей Европе!