"Прованс уйдет под воду, а снег в Альпах растает". Какой будет Франция к концу века?

В докладе, опубликованном в научном журнале Nature Climate Change, спрогнозированы последствия, которые ощутит на себе Франция, если не остановить глобальное потепление. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Local.

Часть Франции превратится в пустыню, более 400 000 человек лишатся крова из-за наводнений. Таковы печальные прогнозы для страны, если проблема глобального потепления так и не будет решена. В списке возможных последствий — наводнения в прибрежной части, которые полностью опустошат южный регион, аномальные тепловые волны, лесные пожары, распространение тропических болезней. "Некоторые экстремальные явления, которые мы наблюдаем раз в столетие, могут в конечном итоге стать гораздо более частыми", — делает вывод французский эксперт, палеоокеанограф и ведущий автор одной из глав в докладе Элен Жако де Комб.

В докладе также отмечается, что вся Европа в результате подъема уровня воды в океане может понести ущерб в 1,25 млрд евро в год, из которых примерно 10% придется на Францию. К 2100 году эта сумма может удвоиться. Но пострадает не только береговая линия. К концу столетия могут полностью растаять ледники во французских Альпах и Пиренеях, что нанесет огромный ущерб лыжных курортам. Во время таяния снега и льда повышается риск оползней и селей. И это, кстати, заметно уже сейчас. Так, всю неделю дороги вокруг Монблана закрыты из-за риска схода одного из ледников. Еще одна проблема заключается в том, что ледники являются основным источником воды для рек, а это, в свою очередь, давит на французскую гидроэнергетику.

Ожидается, что экстремальные волны тепла, подобные тем, которые привели к рекордным температурам во Франции в июне и июле этого года, станут более регулярными, вызывая засуху и лесные пожары.

Повышение температуры приведет к распространению насекомых, которые сейчас можно встретить только в тропиках. Эксперты предупреждали ранее в этом году, что комары "Азиатский тигр" уже колонизировали половину Франции и приносят с собой целый ряд смертельных тропических заболеваний, включая лихорадку денге, зика и чикунгунья.