Пустые рейсы. Почему самолеты иногда летают без пассажиров?

Иногда пассажирские самолеты летают пустыми. На борту находится только экипаж, рейс выполняется регулярно, но купить билеты на него нельзя. Почему? В загадочном вопросе решил разобраться портал 34travel.me.

О каких "пустых рейсах" идет речь?

Несколько лет назад из Лондона в Кардифф 6 раз в неделю вылетал пустой самолет – с полной командой, но без единого пассажира. Выглядит как мистическая история или не самый разумный бизнес-ход. И точно не самый экологичный.

Как так вышло?

Аэропорт Хитроу – один из самых загруженных в Европе, каждый день через него проходят больше 200 тысяч пассажиров. Но важно знать, что там всего две взлетно-посадочных полосы, в то время как в аэропорту Чикаго, который обслуживает примерно такое же количество пассажиров, таких полос аж семь штук.

Разумеется, куча авиакомпаний хотят летать в Хитроу, но из-за того, что он так загружен, они не могут просто открыть новый рейс – сначала нужно добыть себе slot pair, т.е. право прилетать и улетать в строго определенное время. Эти права можно купить и продать. Так как спрос среди авиакомпаний на полеты в Хитроу очень высок, а аэропорт физически не может вместить всех (в день доступно всего 650 пар слотов) – цены на них космически высокие.

Например, в 2016 году Kenya Airways продала свой единственный слот в Хитроу Oman Air за Є 68 миллионов. Так авиалинии Омана получили право запустить рейс Лондон – Мускат. Самолет должен прибывать в 6:30 утра и улетать в 8:25 – это, пожалуй, самый загруженный период, потому что ранним утром прилетают дальнемагистральные ночные рейсы из США и Азии. Oman Air тоже мечтал летать в Лондон ночью – и потратился на это.

Эта сделка стала самой дорогостоящей в истории. Даже если остальные перевозчики не тратят на свой слот такие фантастические суммы, они все равно часто вкладывают десятки миллионов евро только в право приземлиться в главном лондонском хабе.

И раз уж слот обходится так дорого, компании будут держаться за него до последнего. По правилам Хитроу, если слот не используется 80% времени, его бесплатно отдают следующей компании в листе ожидания. Поэтому потратить миллионы и не использовать свое право занимать полосу – довольно глупо, его можно просто потерять.

Получается, что этот пустой самолет летал в Кардифф, чтобы не потерять слот?

Именно. В 2007 году British Mediterranean закрыла свой рейс в Ташкент, и слот, который компания использовала для этих перелетов, рисковал простаивать пустым. Но чтобы сохранить его за собой, British Mediterranean не были обязаны летать конкретно по этому маршруту, они просто должны были летать. Поэтому компания решила пустить маленький самолет в Кардифф неподалеку, просто чтобы занять время. Этот самолет гонял налегке 6 дней в неделю. На каждом рейсе на борту находился только экипаж.

А почему бы не продавать билеты на рейс?

Рейс в Ташкент отменили практически в последний момент. Компания подсчитала, что им дешевле обойдется несколько месяцев гонять пустой самолет, чем оплачивать услуги хендлинга и агентов пассажирского обслуживания в аэропорту, чтобы отправлять настоящие рейсы. Конечно, экоактивисты были не в восторге от этой бизнес-смекалочки (если честно, мы тоже).

А кроме British Mediterranean, еще кто-то так поступал?

Да. В 2004 году австралийская компания Qantas Airways купила две пары слотов в Хитроу за Є 23 миллиона. Но до того, как перевозчик смог организовать перелеты в Австралию через Сингапур, ему приходилось свои слоты удерживать. Решение Qantas было хотя бы чуть-чуть более практичным. Так как иностранной компании не разрешается запустить внутренний рейс по Великобритании, они решили запартнериться с British Airways и открыть совместный стыковочный рейс из Австралии в Манчестер через Лондон. Покупать билеты только на второй отрезок пути было нельзя, поэтому самолеты по маршруту Лондон – Манчестер и обратно регулярно летали буквально с парой пассажиров на борту. Тем не менее, это чуть лучше, чем вообще пустой самолет.

Авиакомпании до сих прибегают к таким уловкам?

Да, но не слишком агрессивно. Например, зимой, когда спрос на определенный рейс падает, они могут сократить количество дальних дорогих рейсов и заменить короткими дешевыми перелетами в город поближе, чтобы не отказываться от слота вообще. К тому же Хитроу планирует открыть третью полосу – так что ситуация в целом должна немного упроститься.