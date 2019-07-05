Путешественникам предлагают 10 000 долларов за отвратительный отпуск

Проект TravelSense.org подарит отпуск на $ 10 000 путешественнику, который однажды отдохнул хуже всех.
Расстройство кишечника, противная погода, змеи и насекомые — испортить поездку может что угодно. Самой впечатляющей историей стоит поделиться на конкурсе Vacation Do Over. У самого большого неудачника есть шанс на "перезагрузку": для него организуют повторную поездку стоимостью $ 10 000 — только на этот раз все шаги бережно и профессионально распланируют эксперты-консультанты.
Победитель сможет отправиться в путешествие с друзьями. Важное условие: поездка должна случиться в течение года после победы в конкурсе, сообщает портал 34travel.me.
Для участия в конкурсе нужно до 19 июля заполнить форму на сайте, указав личные данные и рассказав историю своего провала. Оценивать ситуации организаторы будут по степени уникальности, масштабу проблемы и возможности "перезагрузить" историю благодаря действиям специалистов.
Победителя объявят 1 августа.
TagsЛетний отпуск
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