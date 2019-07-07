Путешествие на Бали — 14 советов, которые сэкономят деньги, время и нервы

Отдых на Бали многим представляется в качестве одной из вершин их туристической карьеры. Мол, побывали на Бали — что мы еще в этой жизни не видели?! Но чтобы не просто побывать на Бали, но провести там время хорошо или даже отлично, надо кое-что знать. Вот, например, 14 советов, которые сэкономят вам деньги, время и нервы при путешествии на этот остров.
Ожидайте толпы людей
Один из самых желанных для туристов островов не может быть пустым и на туристических юге и востоке действительно весьма многолюдно. Гораздо меньше людей на севере и западе, а также в центральной, гористой части острова.
Тщательно выбирайте, где остановиться
Место ночлега на Бали надо выбирать тщательно, потому что из-за жары и неприятного трафика вы вряд ли уйдете далеко. Поэтому перед выбором отеля очень тщательно изучите его местоположение, отзывы и наличие хороших мест для обедов и ужинов в округе. Тщательнее, чем обычно.
Не волнуйтесь о кишечных расстройствах
Проблемы со свежей едой и кишечником из-за особенностей местной кухни (читай — антисанитарии) ушли в прошлое. В ресторанах готовят вполне прилично и даже уличную еду, в ее массе, можно есть совершенно спокойно. Хотя вот местное спиртное лучше по-прежнему избегать. И пейте больше воды!
Захватите одежду
Прошли также те времена, когда в большую часть баров и ресторанов можно было заявиться в купальнике и шортах — все более или менее нормальные заведения установили дресс-код. Так что изучите этот вопрос заранее и не забудьте захватить с собой какую-никакую, а одежду.
Уважайте религию
Религиозная жизнь играет большую и важную роль на Бали — уважайте ее! Не смейтесь над уличными процессиями, не кричите на водителя, когда он внезапно останавливается только чтобы отдать дань уважения очередной святыне. Это все часть местной культуры — расслабьтесь и получайте удовольствие. И помните, что в храмы надо заходить в скромной и достойной одежде, а на праздник Nyepi вся страна, включая аэропорт, буквально закрывается и не работает.
Будьте готовы к разным ценам
На Бали можно отдохнуть вполне бюджетно (не считая перелета туда), живя почти в шалаше и питаясь фруктами, но роскошных и дорогих гостиниц, ресторанов и SPA там все больше. И вот последние вполне могут вас разорить. Так что смотрите на цены, пользуйтесь "счастливыми часами" и скидками.
Опасайтесь животных. Любых
Дикие и домашние животные на Бали могут выглядеть мило, но держитесь от них подальше. Бешенство и другие болезни — не миф, а суровая островная реальность. Особенно опасны в этом смысле бродячие собаки и "милые обезьянки".
Избегайте пластиковых бутылок
Пить воду, будучи на Бали, важно, однако если возможно, не покупайте бутилированную воду и, соответственно, затем не выбрасывайте пластик на помойку — его и так на острове слишком много. В хороших кафе и магазинах продаются металлические фляги, которые можно наполнить бесплатно (или за копейки) практически на каждом углу.
Выучите пару местных слов
Ничто так не смешит и не располагает к себе местных жителей, как иностранец, пытающийся говорить по-индонезийски. Поэтому выучите пару местных слов, вроде selamat pagi (доброе утро), tolong (пожалуйста) и terima kasih (спасибо).
Помните, что низкий сезон — сезон дождей
В низкий сезон, с января по апрель и с октября по ноябрь, на Бали идут дожди. Так что туристов в эти месяцы, конечно, сильно меньше, а цены сильно ниже, но что делать на дождливом курорте? Впрочем, "сезон дождей", как правило, ограничивается тем, что дождь идет пару часов в день. Как правило… рижское лето тоже обычно не такое, как в этом году.
Торгуйтесь уважительно
На Бали можно сбросить цену на все или почти все — до тех пор, пока вы торгуетесь весело, азартно и с улыбкой на лице. Вы поймете, когда продавец снизил цену так низко, как мог, а если нет — попробуйте уйти. Если он не бросится за вами вслед, значит и вправду ниже не может. Достигнув дна, не стучите по нему —
вам никто не откроет дешевле уже не будет и это считается грубым, пытаться сбить цену еще.
Играйте по правилам
Индонезийская правовая система довольно запутанная, но с полицией лучше не спорить и если вас в чем-то уличают и под рукой нет местного адвоката — просто платите штраф. Не ожидайте особого отношения к иностранцам и, наверное, излишне говорить, что связываться с наркотиками в Индонезии — предельно плохая идея. Это вопрос жизни и смерти, в прямом смысле слова — за наркотики там казнят.
Уважайте океан
Океан у побережья Бали может быть суров, скалы опасны, а течения коварны. Не купайтесь там, где никто не купается и, кстати, не мусорьте на пляже.
Не напрягайтесь
Бали гораздо безопаснее, чем кажется из заголовков газет, однако на остров ежегодно приезжает по 4 млн. туристов — разумеется, какие-то проблемы и конфликты практически неизбежны. Чтите местные законы, ведите себя спокойно, соблюдайте основные правила безопасности — и не напрягайтесь. В конце концов, вы приехали на один из лучших курортных островов в мире!
TagsЛетний отпуск
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