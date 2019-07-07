Путешествие на Бали — 14 советов, которые сэкономят деньги, время и нервы

Отдых на Бали многим представляется в качестве одной из вершин их туристической карьеры. Мол, побывали на Бали — что мы еще в этой жизни не видели?! Но чтобы не просто побывать на Бали, но провести там время хорошо или даже отлично, надо кое-что знать. Вот, например, 14 советов, которые сэкономят вам деньги, время и нервы при путешествии на этот остров.

Ожидайте толпы людей

Один из самых желанных для туристов островов не может быть пустым и на туристических юге и востоке действительно весьма многолюдно. Гораздо меньше людей на севере и западе, а также в центральной, гористой части острова.

Тщательно выбирайте, где остановиться

Место ночлега на Бали надо выбирать тщательно, потому что из-за жары и неприятного трафика вы вряд ли уйдете далеко. Поэтому перед выбором отеля очень тщательно изучите его местоположение, отзывы и наличие хороших мест для обедов и ужинов в округе. Тщательнее, чем обычно.

Не волнуйтесь о кишечных расстройствах

Проблемы со свежей едой и кишечником из-за особенностей местной кухни (читай — антисанитарии) ушли в прошлое. В ресторанах готовят вполне прилично и даже уличную еду, в ее массе, можно есть совершенно спокойно. Хотя вот местное спиртное лучше по-прежнему избегать. И пейте больше воды!

Захватите одежду

Прошли также те времена, когда в большую часть баров и ресторанов можно было заявиться в купальнике и шортах — все более или менее нормальные заведения установили дресс-код. Так что изучите этот вопрос заранее и не забудьте захватить с собой какую-никакую, а одежду.

Уважайте религию