Путешествие на край Земли: как эстонец в одиночку дошел на лыжах до Южного полюса

29 декабря 2019 года Таанель Туулевески достиг Южного полюса Земли. Он стал первым эстонцем, кто проделал весь путь по Антарктиде в одиночку на лыжах, пишет turist.ee со ссылкой на Eesti Ekspress.

Почему люди хотят добраться до Южного полюса Земли? Ведь это 900 км (около 2 месяцев!) на лыжах по снегам Антарктики?

Я до сих пор не знаю точно ответа на этот вопрос.

В ноябре 2017 года я был с небольшой экспедиционной группой в Патагонии. Руководителем у нас был норвежец, организовавший в своей жизни много туров и походов за Полярный круг. В один прекрасный вечер, когда вся группа вела в палатке беседу о планах и мыслях, он вдруг сказал, что я бы смог один на лыжах дойти до Южного полюса. Я никогда ранее об этом даже и не думал. Но эта идея мне очень понравилась — меня словно поймали на крючок. Я начал читать все про Антарктиду, изучать карты различных походов, смотреть документальные фильмы. За год до моего отправления в Антарктику я стал основательно готовиться: был в походе на Шпицбергене, потом — в Северной Канаде и 400 км в Арктике.

А почему один?

Когда ты один, то и ответственность ты несешь только за себя — сам решаешь, сам делаешь. В таких походах узнаешь, как на тебя влияет одиночество, комфортно ли тебе или нет. Но я этого совсем не боялся. Больше переживал, что напортачу что-нибудь и приму неверное решение.

А была опасность, что что-то пойдет не так?

Конечно! Например, важно правильно поставить палатку, чтобы ее не сдул ветер. Нужно очень бережно относиться к лыжному снаряжению, чтобы ничего не сломалось. Следует за всем следить и быть очень осторожным. Когда я был в походе в Канаде, я чуть нечаянно не сжег палатку.

Во время приготовления еды?

Да. Тогда было очень холодно, поэтому я занес газовую горелку прямиком в палатку, чтобы нагреть внутри воздух. И не заметил, как одна бутылка с топливным маслом опрокинулась и мгновенно вспыхнуло пламя. К счастью, я успел быстро потушить огонь, вылив котелок стоявшей рядом воды.

А Вы обсуждали возможные опасности в Антарктике с членами семьи?

Немножко. На самом деле внешних угроз там мало: животные не нападут, большие трещины во льдах можно обойти. Но чтобы уверенно себя чувствовать и понять, что брать с собой и как на что реагировать, нужно было хорошенечко подготовиться и сделать пробный лыжный поход в приближенных условиях.

Завещание делали?

Да, написал на всякий случай от руки.

Скажите, а правду говорят, что кого беспокоит аппендикс, того в Антарктиду не пустят? Якобы из-за того, что никто не сможет оказать помощь в случае необходимости.

Не верю. Хоть он у меня и вырезан, но меня об этом даже никто не спрашивал.

В организации моего похода к Южному полюсу Земли участвовала одна американская компания, и они, конечно, со всей ответственностью подошли ко всем деталям. У них есть свой собственный врач — перед тем, как отправиться в поход, я должен был с ним встретиться и предоставить справку о состоянии моего здоровья. Он пересмотрел все мои лекарства, что-то убрал, что-то добавил. Каждый понедельник в течение двух месяцев похода врач звонил по спутниковой связи и спрашивал меня о самочувствии, пью ли я достаточно воды, не наблюдается ли у меня явная потеря веса и т.д.

Известны случаи, когда в подобных походах люди падали и ломали ноги. Но если сравнивать с Амундсеном и Скоттом, у меня была страховка — если бы со мной что-то случилось, меня бы сразу спасли. Это делает поход существенно дороже, ведь все это время наготове был вертолет с полным баком топлива и профессиональный пилот.

И сколько же это удовольствие в итоге Вам стоило?

Вместе с покорением массива Винсона, где находится самая высокая точки Антарктиды, вышло 95 000 долларов США.

А как можно идти на лыжах, учитывая, что Вы тащите за собой 92-килограммовые сани? Классический ход?

Ой, нет. Это больше похоже на ходьбу на лыжах. Лыжни ведь нет, ты просто идешь по неровной поверхности. Только последние 200 км удалось скользить, так как поверхность была более гладкой.

И сани уже, наверное, стали легче?

Да, но так как я был уже на отметке 2500 метров над уровнем моря, это нисколько не облегчало задачу. В некоторых местах снег уже был не скользкий, буграми, и иногда казалось, что я тащу сани по наждачной бумаге.

В какой момент похода было холоднее всего?

На Южном полюсе было минус 30 градусов. Но из-за сильного порыва ветра казалось, что намного больше. Даже ветер со скоростью 5 метров в секунду там уже сильно ощущается. Хотя в самом начале похода, еще около побережья, наоборот казалось, что я надел слишком много вещей.

А какая была температура на побережье?

10-15 градусов ниже нуля. Ветра почти не было, хорошая погода для лыжников.

Можно сравнить эту погоду с зимой в Эстонии?

Немного отличается все-таки. Эстонская зима более влажная, как и в северо-канадской Арктике. Там я влажность ощущал даже в спальном мешке, потом приходилось сушить все вещи. Влажность труднее переносить. В Антарктике, спрятавшись в палатку от ветра, было намного комфортнее, так как яркое солнце прогревало материал палатки и делало воздух в ней теплым. В самом начале было даже так жарко, что пришлось спать нагим. Но за счет сухих ветров, дующих в Антарктиде, не понимаешь опасности. Вынимаешь из кармана телефон, начинаешь пальцами что-то там смотреть и не успеваешь толком ничего сделать, как пальцы становятся ледяными.

Было ли так, что утром не хотелось выходить из теплой палатки?

Каждое утро! Но об этом нельзя было долго думать.

А Вам было скучно?

Я не чувствовал одиночества. С помощью спутникового телефона и GPS я мог отправлять сообщения в любой момент. Жена получала от меня послания каждый день утром и вечером. Днем я все-таки больше думал о другом: не сбился ли с курса, все ли четко с лыжным снаряжением, хватит ли мне еды.

Сначала я плохо спал. Во-первых, постоянно светло. Во-вторых, я всегда волновался и переживал за следующий день. Один из самых приятных моментов — это когда на обратной дороге из Антарктики в Чили я мог спать в темноте.

Я переслушал много радиопередач. Час иду на лыжах и слушаю что-то интересное, потом отдыхаю и ем. Затем снова в поход. Больше всего мне нравилось слушать записи передач Vikerraadio. Один раз вечером, когда я уже хорошенечко проголодался, я слушал, как Давид Всевиов рассказывает в передаче “Мистическая Россия” про любимую еду Сталина, про грузинскую и русскую кухни, про борщ. Не пересказать словами, как у меня разыгрался тогда аппетит.

И чем же Вы ужинали вечером?

Сидел на сухомятке. Но все было вполне вкусно.

Извините, но не могу не задать один практичный вопрос. Как в таких экстремальных условиях ходят в туалет?

(смеется) Быстро! Копаешь маленькую ямку в снегу, потом все зарываешь. Но на последней широте приходилось все возить в специальном пакете, так как в этих местах бывает много туристов.

А какие еще отличия у Антарктики?

В Антарктике почти полгода полярный день, солнце светит очень ярко. Без солнечных очков нельзя. Одна британка на пару часов сняла и получила воспаление глаза. Очень интенсивный там свет. Сейчас в Эстонии даже намека нет на снег, и в этом плане там контраст большой. Я насмотрелся на снег так, что пока о нем даже не вспоминаю. Но сам континент очень красивый. Несмотря на то, что находиться там физически и духовно сложно, прилив энергии и хорошее настроение были каждый день. Это только кажется, что в Антарктиде скучно, что там один снег. Пейзажи менялись каждый день, периодически открывался вид на горы, ветер, солнце, туман, облака — там все это тоже есть!

Психологически сложно стало на вторую неделю похода. Я прошел тогда чуть более 100 км, а до конечной точки было еще 700-800 км! Как только я об этом задумывался, сразу хотелось услышать голос жены. За два месяца, что я был в Антарктике, эти мысли часто возникали у меня в голове.

А в Эстонии Вы тренировались перед походом?

Особо нет. Например, рекомендуется носить автомобильное колесо. Я сделал это около 10 раз только. А так играл в футбол — вот и все тренировки.

А находясь на пути к Южному полюсу Земли, Вы еще кого-то из лыжников встречали?

Да. Видел группу из 4 человек, два раза пересекался с ними на маршруте. Стоит сказать, что в Антарктике снег иногда может ввести в заблуждение. Например, в один из дней я увидел четкий след лося. Смотрел и удивлялся. И только потом понял: “Какие лоси в Антарктиде?! Их же здесь нет!”

Как Вы отреагировали, когда показался знак ”Южный полюс Земли”? Захотелось бежать к нему или уже наступила апатия?

Последние 100 км, когда до конечной точки оставалось 3-4 дня, я уже отчетливо понимал, что выполню план до конца. Эмоции были, конечно, но как-то их особо проявлять не хотелось. Я чувствовал, что устал.

Что чувствуется на Южном полюсе?

Хороший вопрос…я не помню. Было очень холодно. Солнце светило, но оно было ледяным. Борода, ресницы и брови были обледеневшие.

Там были еще люди?

Конечно. Там находится база ученых, а также лагерь организаторов различных туров и походов по Антарктиде.

А что говорят тем, кто в первый раз достиг Южного полюса?

Поздравляют.

Сколько кг Вы сбросили во время похода?

Около 15 кг. Хотя я хорошо питался, съедая ежедневно 5000-6000 ккал. Летом, до похода, я набрал 10 кг, так что теперь все в норме. Рождество я провел один в палатке, поедая приготовленные заранее дома пипаркооки. А на Новый год забрался на гору Винсона.

О чем теперь мечтаете? Северный полюс?

Нет, нет. Туда точно нет. Хотя кто знает, вдруг через год планы поменяются. Мне кажется, достаточно двух лет, что я провел в различных полярных походах. Может приму участие в Тартуском марафоне. Ходишь на лыжах правильно я не умею, но пока форма есть, можно и попробовать.