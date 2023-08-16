Путешествие налегке: какие страны вводят запрет на багаж и почему они это делают

Скопление людей с большими сумками и чемоданами — обыденное дело для аэропортов. Однако привычка брать с собой в путешествие все, что можно, скорее всего, будет забыта в будущем. По мере того как тенденция экологичных путешествий становится все более популярной, многие направления и авиакомпании начинают ограничивать размер и тип багажа, пишет BBC Travel.

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Дубровник, Хорватия

В 2014 году Венеция стала первым городом, где попытались запретить провоз чемоданов на колесиках. Хотя планируемые ограничения так и не были введены, хорватский город Дубровник успешно реализовал идею в 2023 году. В настоящее время туристам предлагается оставлять чемоданы дома или в специально отведенных для этого местах в городе.

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Дубровник, жемчужина Адриатики, уже долгое время борется с чрезмерным наплывом туристов — местные жители снимают видеоролики, напоминающие всем о туристическом этикете, а власти борются с чемоданами на колесиках, которые разрушают дорожное покрытие городских улиц.

Пиппа Гандертон, занимающаяся вопросами развития экологичных путешествий, отмечает, что туристы склонны набивать чемоданы до отказа просто потому, что они заплатили за вес. Однако тяжелый багаж увеличивает выбросы в атмосферу во время полета и наносит ущерб дорожному покрытию в пункте назначения. Она считает, что в будущем авиакомпании должны устанавливать более высокие требования для ручной клади, чтобы у путешественников отпало всякое желание набивать чемоданы до отвала.

Альпы

Горнолыжные курорты во Франции, Швейцарии и Австрии приглашают лыжников оставить свой личный инвентарь дома и арендовать необходимые вещи на месте. Речь идет не только о лыжах — курорты предлагают напрокат все — от очков до зимних курток. В то же время призывают туристов отказаться от самолетов и пересесть на поезда.

Япония

Авиакомпания Japan Airlines недавно запустила программу, позволяющую путешественникам заранее арендовать одежду на весь срок поездки, что избавляет их от необходимости брать с собой собственный гардероб. Арендованная одежда будет доставлена в отель, где остановился турист.

Программа Any Wear, Anywhere? реализуется в Токио, Осаке и Фукуоке и продлится до конца августа. Она создана для того, чтобы путешественники, направляясь в Японию, могли взять с собой минимум вещей. Хотя эта концепция действительно способна уменьшить количество багажа, не все считают ее оптимальным решением проблемы. Некоторые эксперты считают, что подобных инициатив недостаточно, и важно ввести жесткие правила. Например, компенсацию за выбросы во время полетов.

Восточная Африка

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Национальные парки Кении, Танзании и Уганды предлагают всемирно известные сафари, демонстрирующие невероятное разнообразие животных. Однако, отправляясь на отдых в эти удивительные места, важно помнить, что, скорее всего, придется лететь к месту назначения на небольшом самолете, в который физически невозможно вместить весь багаж.

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Кэти Боате, генеральный директор компании Cartology Travel, отмечает: "Маленькие самолеты имеют строгие ограничения по весу, а во многих регионах используются самолеты, которые не могут перевозить чемоданы с жестким каркасом — они просто не помещаются в отсек. Во время сафари вам не нужно много вещей. В высококачественных коттеджах предоставляются средства гигиены, полотенца, солнцезащитные кремы и средства от насекомых, что снижает необходимость брать вещи из дома". Кроме того, сафари — это не шоу с переодеванием, а время восхищения природой.