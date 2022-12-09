Эдинбург — истинное сердце Шотландии. Здесь можно ощутить настоящее величие природы и изучить интересную историю этой страны. В этом году в августе писательница Линда Немиера с мужем побывали в Шотландии, о чем давно мечтали.

Линда рассказывает, что покупала билеты заранее. В августе в Эдинбурге проходит крупнейший в мире фестиваль искусства, музыки и театра Edinburgh Festival Fringe. В это время в городе можно увидеть праздничные шествия, концерты, уличные представления и стендап-шоу, а на улицах выступают музыканты.

"Из-за этого в Эдинбурге в августе очень много туристов, поэтому есть проблемы с размещением. Я начала искать жилье еще в мае, но тогда было много предложений и хороших цен и я подумала, что успею все найти позже. В июне 95% жилья в Эдинбурге было уже забронировано, поэтому нам пришлось поменять наши планы. Мы должны были остаться в Эдинбурге на несколько ночей, но но в итоге нам удалось забронировать отель только на одну ночь за 150 фунтов. Это дорого, но других вариантов по сути не было. В итоге мы провели в Эдинбурге всего одну ночь, а за те пять дней, которые нам предстояло провести в Шотландии, мы проехали вдоль побережья до Абердина".

Линда думала о том, как лучше отправиться в путешествие — на машине или на мотоцикле, но в итоге остановилась на "местной экзотике" — общественном транспорте.

"В Шотландии могут случаться забастовки. Мы купили билеты на поезд из Эдинбурга в Керколди заранее, а остальные решили купить на месте. За билеты мы заплатили 7 фунтов. Если бы мы покупали их на месте, это обошлось бы нам в 40 фунтов. За неделю до нашего приезда на Шотландской железной дороге была объявлена забастовка, и наши планы снова изменились!", — говорит Линда.