Турция всегда была популярным направлением среди туристов, потому что там можно насладиться отдыхом в стране с необычной культурой, не тратя при этом много денег. Однако недавние трагические события, когда из-за землетрясения погибли десятки тысяч людей, заставили многих задуматься о том, в какие страны было бы опасно ехать по разным причинам – будь то стихийные бедствия или политическая ситуация.

Страны, где вы не будете в безопасности

Компания по охране здоровья и безопасности International SOS ежегодно публикует интерактивную карту, на которой виден уровень риска безопасности в каждой стране. Темно-красным цветом отмечены страны, где политическая ситуация настолько опасна, что ехать туда было бы более чем рискованно. Конечно, добровольно подвергать себя опасности никто не хочет, и эти страны далеко не в топе туристических направлений. Однако лучше перебдеть, чем недобдеть — всегда стоит знать, какие места могут быть буквально опасны для жизни.

В пятерку самых опасных стран входят Афганистан, Сирия, Украина, Мали и Ирак. Опасная ситуация с безопасностью в этих странах связана с тем, что на их территории существует высокая опасность терроризма, регулярно происходят различные столкновения и инциденты. Ситуация в этих местах непредсказуема.

Афганистан, где регулярно идут военные действия и вооруженные столкновения, в том числе в столице Кабуле, сейчас является самой опасной страной для пребывания. На сайте Министерства иностранных дел Латвии говорится, что ездить в Афганистан настоятельно не рекомендуется, а тем, кто там находится, следует как можно скорее вернуться домой. Путешествовать по стране на машине, особенно за пределами Кабула, очень опасно. Если вы все же решите это сделать, вам понадобится профессиональная охрана и бронированный автомобиль. Следует отметить, что в Афганистане консульская помощь со стороны Латвии ограничена.