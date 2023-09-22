Путешествие с четвероногим другом: как подготовиться к радостному приключению?

Шустрые собаки и кошки, которые путешествуют по миру вместе с людьми и вместе пускаются даже в самые безумные приключения, вызывают восхищение и восторг в социальных сетях, но еще больше радости приносят своим владельцам.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Страховое общество BALTA (группа PZU) напоминает — поездка с четвероногим другом может стать прекрасным опытом, но готовиться к ней следует не менее ответственно, чем к любой поездке: четвероногие друзья, как и люди, могут страдать от различных невзгод и проблем со здоровьем, которые не только серьезно испортят настроение и создадут значительную дыру в бюджете, но и представят серьезную угрозу жизни питомца.

Что следует учитывать, планируя поездку с домашним любимцем?

Мадара Лаце, главный ветеринар клиники Pet City Candera и ветеринарный врач Ветеринарной клиники мелких животных Латвийского университета биологических наук и технологий (LBTU), указывает — прежде чем отправиться в путешествие с собакой или кошкой, обязательно следует оценить состояние здоровья животного и его пригодность к путешествию, а также учитывать некоторые другие важные аспекты.

Прежде всего следует ознакомиться с местным законодательством каждой страны. "В разных странах действуют разные требования к путешествию с домашними животными, особенно за пределами Европейского союза. Зачастую владельцы животных с желанием подготовиться к поездке поздно обращаются к ветеринару, ведь иногда на выполнение всех требований может уйти несколько недель, а то и месяц", — подчеркивает ветеринар. "При путешествии со своим любимцем по странам Европейского союза в большинстве случаев достаточно паспорта домашнего животного ЕС, микрочипа и действующей вакцины от бешенства. Однако важно заранее выяснить требования каждой страны к вакцинам против бешенства, поскольку некоторые страны не принимают срок действия вакцины, указанный производителем, и требуют, чтобы животные проходили ревакцинацию каждый год. Всю актуальную информацию можно получить в ветеринарной службе соответствующей страны".

Путешествуя, вы можете пересечь несколько стран, поэтому при пересечении границы с домашним любимцем необходимо учитывать требования всех стран. Общее законодательство существенно не отличается при путешествии на автомобиле, пароходе или самолете, однако необходимо учитывать специфику каждого вида путешествий. Например, если в пункт назначения планируется прибыть самолетом, такую услугу следует заранее заказать авиакомпании, так как требуется предварительное подтверждение. К тому же следует отметить, что у каждой авиакомпании также могут быть разные правила относительно веса, размера, расположения перевозимого питомца в салоне или грузовом отсеке, прейскуранта и т.д. То же самое можно сказать и о пароходах — возможно, вам придется приобрести специальные помещения, предназначенные для путешествий с животным; возможно, животное придется содержать в специальном помещении или клетке; или оно сможет находиться только в машине на автомобильной палубе. Поэтому, чтобы во время поездки не сталкиваться с непредвиденными ситуациями, мы предлагаем уже заранее ознакомиться с правилами и ограничениями выбранного поставщика транспортных услуг, которые распространяются на путешествие с домашними животными.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Однако Мадара Лаце говорит — вам точно не стоит бояться путешествовать со своим питомцем: "Это замечательный опыт, я уже объездила более 10 стран со своей собакой Зулу — на кемпере, на машине и на пароходе. Хотя всегда нужно быть готовым подстраиваться под ситуацию — не везде вашего питомца пустят, и не только в музеи, магазины или кафе, но и в заповедники — мой личный опыт очень положительный, за рубежом люди отзывчивые и готовы идти навстречу".

Как снизить стресс четвероногого путешественника?

В день поездки выведите собаку на длительную прогулку и позволь ей побегать, чтобы она израсходовала как можно больше энергии.

Кормить собаку или кошку рекомендуется не позднее, чем за шесть часов до полета. Не рекомендуется летать с полным желудком, поэтому в день полета уменьшите порцию питомца.

Заранее приучите животное к дорожному контейнеру. Если оно будет чувствовать себя комфортно в клетке, беспокойство может быть значительно меньше. Приобретая клетку, тщательно измерьте животное и приобретите клетку утвержденного авиакомпанией размера. Дайте животному несколько недель, чтобы привыкнуть к новому объекту: сначала разместите в доступном для животного месте только нижнюю часть клетки, затем, когда животное к этому привыкнет, постепенно добавьте верхнюю часть и дверцу. Позаботьтесь о том, чтобы клетка ассоциировалась с приятными эмоциями!

Позвольте животному постепенно привыкнуть к дорожному контейнеру. Сначала оставьте его в контейнере с закрытой дверцей на очень короткое время, затем постепенно продлевайте это время.

Социализируйте своего питомца — научите его вести себя в присутствии людей и других животных. Это поможет питомцу чувствовать себя уверенно и защищенно в различных ситуациях и условиях.

В ветеринарных клиниках и аптеках можно приобрести различные безрецептурные успокоительные средства, которые помогут справиться с легким стрессом. Если животное очень нервное, агрессивное или иным образом представляет опасность для себя или окружающих, рекомендуется оценить его пригодность к путешествию или обратиться к ветеринару для назначения более серьезного плана терапии.

Какие лекарства должны быть в аптечке питомца во время поездки?

Если у животного имеются хронические заболевания, такие как сахарный диабет, эпилепсия, функциональные нарушения щитовидной железы, сердечная недостаточность и т.д., рекомендуется запастись теми лекарствами, которые необходимо принимать ежедневно. "Обязательно заранее следует выяснить, какие риски — передающиеся клещами и комарами заболевания — существуют в каждой стране, и обеспечить профилактическую защиту. С собой также следует взять все необходимое для оказания первой помощи — средства для ухода за ранами, противодиарейные препараты, антигистаминные препараты и т.д. Однако в случае серьезных осложнений со здоровьем или даже гибели животного следует обратиться в ближайшую ветеринарную клинику, где специалисты знают, как действовать дальше. В таком случае страхование домашних животных может стать важной финансовой поддержкой, ведь ветеринарные медицинские услуги могут быть дорогими не только в Латвии", — рассказывает ветеринар.

В Латвии страховать домашних животных не торопятся

В практике BALTA также есть примеры, когда подается заявка на возмещение в случае смерти домашнего питомца за пределами Латвии. К сожалению, время от времени такие случаи происходят: пару лет назад было выплачено возмещение за собаку, которая погибла, когда собака и хозяин находились в Норвегии. Следует отметить, что ветеринарные услуги компенсируются согласно латвийским ценам, а домашнее животное застраховано во время перевозки и за границей, если поездка продлится не более 30 дней.

"В целом надо сказать, что Латвии еще предстоит пройти долгий путь в сфере страхования домашних животных: по нашим оценкам, в Латвии застраховано менее 5% домашних животных; в то время как в Великобритании, например, застрахован каждый второй. Заявки на возмещения мы получаем круглый год, хотя немного чаще — в период с апреля по июль. Весной это больше связано с осложнениями при родах и бронхиальными заболеваниями, а летние месяцы характеризуются более высоким риском травматизма, укусов клещей и риском отравлений, когда больше времени проводится на свежем воздухе, а также отправляясь в короткие и дальние поездки с четвероногими друзьями", — рассказывает Армандс Лагонс, руководитель управления собственности и специальных продуктов BALTA.

За первые восемь месяцев этого года поступило почти 600 заявок о возмещении убытков, причиненных проблемами со здоровьем домашних животных, на сумму более 60 000 евро, что уже достигло показателей почти всего прошлого года. В основном это непредвиденные ветеринарно-медицинские расходы при отравлениях, заболеваниях легких, воспалениях глаз и ушей, различных травмах, вывихах, укусах насекомых и съедении инородных тел.