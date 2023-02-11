Путешествия без перелетов: новые железнодорожные маршруты в Европе, которые появятся в 2023 и 2024 годах

По мере того как стоимость авиаперелетов бьет все рекорды, железнодорожные перевозки, наоборот, набирают все большую популярность. Особенно это чувствуется в Европе, где всегда было много железных дорог, а сейчас становится еще больше. Страны Евросоюза активно инвестируют в железные дороги создание новых маршрутов, которые обеспечивают лучшее и более быстрое сообщение, чем когда-либо прежде.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

От экономичных ночных поездов до маршрутов для бездорожья — Euronews собрал в кучу все новейшие европейские железнодорожные маршруты.

Австрия

Вена – Париж с Nightjet



Австрийская национальная железнодорожная компания ÖBB с 2016 года занимается возрождением спальных поездов в Европе с помощью Nightjet. В конце 2021 года она запустила новый маршрут между Веной и Парижем, проходящий через Зальцбург и Мюнхен.

Время в пути 14 часов, поезд курсирует три раза в неделю в обоих направлениях по цене от 30 евро за место до 120 евро и выше за отдельное купе.

Foto: Imago/Scanpix/LETA

Летом 2023 года Nightjet запустит поезда нового поколения, которые по комфорту призваны соперничать с авиаперелетами в первом классе. В наличии будут беспроводные зарядные станции, бесплатный Wi-Fi, помещение для хранения велосипедов и инвентаря для зимних видов спорта, а также отдельные отсеки с собственными душевыми и туалетами.

Вена – Генуя/Специя с Nightjet



В новом расписании Nightjet на 2023 год рейсы из Вены/Мюнхена в Милан были расширены до Генуи и Специи в Италии. Отсюда вы можете сесть на поезд до Монако, Ниццы и Чинкве-Терре.



Бельгия

Брюссель – Берлин с European Sleeper (май 2023 года)



Долгожданный бельгийско-голландский социальный кооператив European Sleeper запустит свой первый маршрут — из Брюсселя в Берлин через Амстердам — 25 мая 2023 года.

Всего с одной пересадкой пассажиры смогут отправиться в Париж, Лондон, Прагу и Варшаву. С 2024 года планируется расширить обслуживание до Дрездена и Праги.

Чехия

Прага – Цюрих с ČD



В декабре 2022 года национальный железнодорожный оператор Чешской Республики České dráhy (ČD) запустил новый рейс со спальными местами, связывающий Прагу с Цюрихом с остановками во Франкфурте и Базеле по пути.

Это ночное путешествие – возрождение закрытого в 2017 году маршрута. Время в пути – чуть менее 14 часов. Путешественникам будет предложено несколько вариантов тарифов: от шестиместного плацкарта до роскошных спальных комнат с собственными туалетами и душевыми.

Стоимость места в плацкарте начинается от 49,90 евро.

Франция

Париж – Берлин на TGV (2024 год)



Франция и Германия объявили о новом маршруте поезда TGV между Парижем и Берлином, который должен начать курсировать в 2024 году.

В настоящее время поездка между двумя столицами требует от путешественников пересадки на отдельной станции (например, Кельн или Франкфурт). Новая же высокоскоростная линия позволит пассажирам совершать поездку примерно за семь часов без пересадок.

Париж – Мадрид с Trenitalia (конец 2024 года)



В декабре 2022 года FS Italiane Group — владелец национальной государственной железной дороги Италии Trenitalia — объявила о планах строительства нового высокоскоростного поезда Frecciarossa, который будет курсировать между Парижем и Мадридом.

Foto: Reuters/ Scanpix/ LETA

Новый поезд свяжет Париж и Барселону, откуда в столицу Испании можно будет попасть при помощи существующего высокоскоростного маршрута. Ожидается. Что поезд начнет ходить в конце 2024 года. В планах компании – продлить в будущем маршрут из Мадрида до Италии через Францию.

Германия

Берлин – Стокгольм с Snälltåget



Шведская железнодорожная компания Snälltåget изменила маршрут своего поезда из Берлина в Мальмё через Гамбург и Данию, продлив его до Стокгольма. Полное путешествие занимает чуть менее 17 часов, а цены на прямые билеты начинаются от 50 евро.



Мюнхен – Генуя/Специя с Nightjet



В новом расписании Nightjet на 2023 год рейсы из Вены/Мюнхена в Милан были расширены до Генуи и Специи в Италии. Отсюда можно отправиться в Монако, Ниццу и Чинкве-Терре.



Штутгарт – Загреб/Риека с Nightjet и EuroNight



В своем новом расписании на 2023 год компания Nightjet изменила маршрут своих ночных поездов, идущих из Мюнхена в Венецию, Любляну и Загреб. Теперь они стартуют из Штутгарта. В зависимости от сезона маршрут также будет проходить до прибрежного хорватского города Риека, а общее время в пути составит около 15 часов.

Маршрут идущих в Венецию поездов Nightjet проходит через Мюнхен, Зальцбург и Тревизо, а рейсы в столицы Хорватии и Словении выполняются Хорватскими железными дорогами HŽ и Словенскими железными дорогами SŽ в рамках программы ÖBB EuroNight.

Италия

Генуя – Неаполь с NTV Italo



В конце 2021 года итальянская компания высокоскоростных железных дорог NTV Italo запустила маршрут, который свяжет Геную, портовый город на северо-западе Италии, с югом страны. Путешествие из Генуи в Неаполь занимает чуть менее семи часов и стоит около 80 евро в обе стороны.



Милан – Париж с Frecciarossa



Также в конце 2021 года высокоскоростное подразделение итальянского национального оператора поездов Trenitalia запустило новый шикарный поезд Frecciarossa между Миланом и Парижем.

Foto: Shutterstock

Быстрее и роскошнее, чем предыдущие поезда на этом маршруте, Frecciarossa идет чуть менее семи часов. Билеты стоят всего 29 евро, хотя вы можете потратиться на "представительский" тариф, чтобы путешествовать в более удобном кресле.

Португалия

Порту – Лиссабон/Виго с сетью высокоскоростных железных дорог Пиренейского полуострова (строительство начнется в 2024 году)



Португалия утвердила планы строительства высокоскоростной железнодорожной линии между Лиссабоном, Порту и Виго. Она станет частью более широкой сети высокоскоростных железных дорог Пиренейского полуострова, объединяющей страну и соединяющей ее с Испанией.

В настоящее время поездка на поезде между Порту и Лиссабоном занимает почти три часа. Новое железнодорожное сообщение сократит время в пути до 1 часа 15 минут. В итоге новая линия соединит португальские города с Виго в Испании.

Нидерланды

Из Амстердама в Австрию на Ski Express от TUI



Любители зимнего спорта готовятся к запуску нового ночного поезда между Амстердамом и некоторыми из крупнейших горнолыжных курортов Австрии. Ski Express компании TUI будет отправляться из Амстердама каждую пятницу вечером с 23 декабря по 31 марта. Покинув столицу Нидерландов в 17:30, поезд остановится в Утрехте, а затем продолжит движение прямо в Австрию.



Амстердам – Цюрих с Nightjet



Австрийский пионер ночных поездов Nightjet запустил маршрут между Амстердамом и Цюрихом в конце 2021 года. Он отправляется в 20:30 и прибывает в 8:05. Варианты сна варьируются от плацкарта (около 60 евро) до купейных вагонов (около 120 евро).



Испания

Мадрид – Аликанте/Валенсия с Ouigo



В ноябре 2022 года компания Ouigo, принадлежащая SNCF, запустила новый высокоскоростной маршрут между Мадридом и Валенсией. Дальнейшие планы – продлить его до Аликанте. Первоначально билеты будут стоить 9 евро в одну сторону с одним чемоданом, в дальнейшем их стоимость возрастет до 30 евро.

В 2023 году Ouigo планирует расширить свои услуги, чтобы охватить Кордову, Севилью, Малагу и Коста-дель-Соль.

Барселона – Мадрид с Iryo



Путешествие между столицей Испании и ее главным туристическим направлением в ноябре 2022 года стало быстрее и дешевле благодаря этому новому высокоскоростному железнодорожному сообщению от Iryo.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Iryo — консорциум испанской авиакомпании Air Nostrum и итальянской железнодорожной компании Trenitalia — управляет 16 поездами, ежедневно курсирующими между Барселоной и Мадридом. Время в пути составляет 2,5 часа, билет стоит 18 евро.

Мадрид – Марсель через Барселону с Renfe (середина 2023 года)



Испанская государственная железнодорожная сеть собирается запустить в 2023 году новые высокоскоростные рейсы AVE во Францию. Ожидается, что поезда сначала будут ходить через день, но позже количество рейсов будет увеличено до двух раз в день.



Барселона – Лион через Монпелье и Ним с Renfe (середина 2023 года)



План Renfe по расширению своих поездов во Францию включает еще один новый маршрут между Барселоной и Лионом, который должен быть запущен позже в этом году.



Словения

Любляна – Будапешт с Венгерскими железными дорогами



Запущенный в декабре 2021 года поезд Венгерских железных дорог из Любляны в Будапешт, проходит через австрийский Грац и гарантирует путешественникам живописную поездку. Время в пути 7,5 часов, а цены начинаются от 16 евро в одну сторону.



Швеция

Стокгольм – Гамбург с SJ EuroNight



Запущенный в сентябре 2022 года ночной поезд из Стокгольма в Гамбург-Альтона работает на возобновляемых источниках энергии. Он отправляется ежедневно в 17:30 и прибывает в 6:30, по пути проезжая через Копенгаген.

Самый дешевый вариант — место в вагоне (от €25). Кровать в общем купе стоит от 45 евро, а в отдельном купе на двоих с раковиной — от 165 евро. Частные купе для одного-трех человек имеют собственный душ, туалет и завтрак от 205 евро. Также доступны купе поезда, где разрешено проживание с домашними животными.

Foto: EP/Scanpix/LETA

В сочетании с существующими услугами Eurostar и Deutsche Bahn этот поезд также можно использовать для поездки из Лондона в Стокгольм менее чем за 24 часа.

Швейцария

Цюрих – Рим с Nightjet



На пресс-конференции 2020 года Nightjet объявила, что зимой 2022 года запустит новый ночной поезд между Цюрихом и Римом. Пока неизвестно, будут ли планы реализованы в соответствии с графиком. В настоящее время единственные маршруты оператора в Рим включают Вену, Зальцбург, Филлах и Мюнхен.



Великобритания

Лондон – Бордо с HS1 (приблизительно 2026 год)



Британская компания High Speed 1 (HS1), управляющая железнодорожной линией тоннеля под Ла-Маншем, готовится запустить новый маршрут из Лондона в Бордо. В настоящее время пассажиры должны проехать через Париж, чтобы добраться до французского винодельческого региона, а время в пути составляет почти шесть часов. Новая линия пройдет в обход столицы и сократит время в пути примерно до пяти часов.

