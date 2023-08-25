Путешествия на общественном транспорте? Больше страданий, чем гламура

Автоцентричный мир и общество уже больше не являются модными и прогрессивными. Сокращение выбросов CO2, ограничение использования нефтепродуктов, экологичность и экономия средств — все это вполне логично приводит к решению выбрать общественный транспорт вместо личного автомобиля. Более опытные путешественники кивают в знак согласия: да, это самый экономичный и удобный способ передвижения. Однозначно! Но вот в Латвии...

Возникла необходимость съездить в Тарту на один день. Не для отдыха, а по работе, и это осложняло дело. Если бы в планах было провести в этом замечательном эстонском городе несколько дней, то ничего из нижеперечисленного бы не "задело" и не раздражало.

Итак — добраться из Риги в Тарту. Машины у меня нет, пришлось бы брать напрокат. Туда и обратно — около 500 км, за такую поездку "каршеринг" запросит около 135 евро, но топливо входит в стоимость, так как у каждой машины есть фирменная топливная карта. Но все равно дорого. И да, поездка на автомобиле заняла бы у меня в общей сложности семь часов. Однако я могла бы сделать все, что запланировала, за один день, не оставаясь на ночь. Но что, если посмотреть в сторону общественного транспорта?

Тарту лучше, чем, например, Павилоста, связан с Ригой как автобусами, так и поездами.

Зеленые автобусы немецкой компании Flix Express позиционируются как удобный и дешевый вариант передвижения по Европе, а теперь они появились и в Латвии, поэтому я сначала изучила это предложение — ведь это дешево! — и, так сказать, "обломалась". Как путь в Тарту, так и путь домой занимают более 8 часов, причем в обоих направлениях есть пересадка в Пярну, а между рейсами проходит три часа. Выезд из Риги в 7:30, прибытие в Тарту в 16:15. Обратный путь начинается в 18:40 в Тарту и заканчивается в Риге, когда уже почти рассвело — в 2:45 утра. Стоимость билетов — 54 евро в оба конца. Это почти в три раза дешевле, чем на машине, и в два раза дешевле даже с учетом ночевки в Тарту (моя крошечная односпальная квартира на одну ночь обошлась в 43 евро). Но эти восемь часов в дороге...