Путешествия в эпоху коронавируса: как за восемь дней получить штрафов на 2500 евро

Несмотря на действующие из-за коронавируса ограничения, в начале января этого года Мийна Мариетте Кююсмаа и Йосеп Ярс решили на машине отправиться в Грецию. Молодые эстонские путешественники надеялись, что если они будут тщательно соблюдать все правила безопасности, то отпуск пройдет хорошо, пишет turist.ee. Но всё пошло не по плану. Слово Мийне Мариетте:

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"До весны вы всё равно не сможете никуда уехать, надо дождаться пока вирус поутихнет", — сказала бабушка, услышав, что мы снова отложили нашу поездку на две недели. Я догадывалась, что правда в ее словах есть, но когда ты чего-то очень ждешь и долго планируешь, то больше доверяешь своим чувствам, нежели мудрости пожилого человека. Всего через пять дней после начала путешествия мы убедились, насколько права была бабушка.

Всеобщий карантин и закрытые границы мы переносили с большим трудом — так долго дома мы давно не были. Мы привыкли подолгу бывать за границей, оставаясь в Эстонии лишь на месяц или два, если стояла хорошая погода. Чем чаще путешествовали, тем больше возникало чувство, что мы видели лишь малую часть того, что есть на планете. Сначала мы снимали небольшие видео о наших путешествиях для себя и друзей, но скоро хобби превратилось в работу. Мы больше не спрашивали, ехать или нет. Вопрос был в том, куда отправиться следующий раз.

От других путешественников мы слышали, что последнее время в некоторых странах мира стали очень плохо относиться к европейским туристам, считая, что именно они виновны в быстром распространении коронавируса. Поэтому, выбирая направление для нашего очередного путешествия, мы посчитали разумным отказаться от поездок на другие континенты. Решили выбрать какую-нибудь страну на юге Европы и проложить до нее интересный автомобильный маршрут, чтобы заодно посмотреть что-нибудь захватывающее по дороге.

Для этой цели еще в августе мы купили небольшой микроавтобус и решили преобразовать его в машину для путешествий. Мы мечтали, как отправимся в поездку, будем открывать для себя неизведанные места, старинные замки, пляжи с бирюзовой водой, зеленые пальмы и уютные ресторанчики с вкуснейшими блюдами местной кухни, которую мы никогда до этого не пробовали. Правда, преобразование микроавтобуса в дом на колесах заняло больше времени, чем мы ожидали. А ситуация с коронавирусом ухудшалась с каждым днем не только в Эстонии, но и в других странах Европы.

Из-за этого мы постоянно откладывали наше путешествие, надеясь на улучшение положения. Но в конце декабря мы поняли, что ждать смысла нет и надо стартовать уже в январе, несмотря ни на что. Так как наш заработок полностью зависит от путешествий, то, сидя дома, мы не приносим никакой пользы ни стране, ни кому-либо еще — в этом случае мы числимся простыми безработными.

Коронавируса мы не боялись. Не в том смысле, что мы отрицаем само существование этой болезни. Мы просто хорошо подготовились. Загрузили в автобус большое количество масок для лица, три бутылки дезинфицирующего средства для рук и запас еды на целый месяц, чтобы не ходить в магазин и избежать лишних контактов с незнакомыми людьми. Не зря же говорят, что туристические автодома — лучшее средство для самоизоляции.

Мы считали себя опытными путешественниками, ведь мы побывали во многих странах третьего мира и многое повидали. Поэтому искренне верили, что возможное заражение коронавирусом — наша единственная проблема, а в остальном все будет в порядке. Как же мы ошиблись! Мы очень сильно ошиблись!

Из Эстонии в Грецию мы выехали 7 января.

Чем дальше удалялись от Эстонии, тем сильнее возникало чувство, что мы что-то нарушаем. Сначала это ощущение возникло в голове, но начиная с границы Австрии мы уже видели явные подтверждения этому — везде висели плакаты, запрещающие остановку где-либо. Стало ясно, что нам надо как можно скорее добраться до места назначения — Греции.

На четвертый день, около 1:00 ночи, мы были уже в Хорватии. Границу прошли быстро, поэтому решили остановиться недалеко от пограничного пункта и хорошенько выспаться, чтобы на следующий день быть бодрыми и спокойно ехать дальше. Но ночью пошел снег, разыгралась метель и очень сильно похолодало. После долгого переезда, да еще и с такой погодой, просыпаться и вылезать утром из-под теплого одеяла совсем не хотелось. Выезд затянулся. А когда мы все-таки стартовали, то решили немного изменить маршрут и проехать вдоль побережья, чтобы полюбоваться морскими видами.

За все время пребывания в Хорватии мы сделали три остановки: первая была у границы для сна, вторая — для дозаправки, а третья была связана с полицейской проверкой. Полицейские были весьма дружелюбны, проверили наши документы и машину, после чего пожелали нам удачного пути. Примерно через 24 часа после въезда в страну мы оказались на границе Хорватии и Боснии. Местные чиновники уже не были столько дружелюбно настроены. Нам объявили, что мы грубо нарушили закон, так как находились в стране на один час больше, чем положено. По словам пограничников, транзит через Хорватию разрешен максимум на 12 часов, а в случае превышения этого времени дается штраф. Мы были обескуражены, так как знали, что мы превысили время не на час, как сказали пограничники, а намного больше. Учитывая это, о законности штрафа решили не спорить. Пограничник приказал нам выйти из машины, назвал сумму штрафа и спросил, согласны ли мы оплатить его на месте. Так как у нас не было ни копейки местных денег и мы абсолютно не понимали, сколько это будет в евро, мы отказались, что вызвало еще больший гнев у пограничника, видимо, ожидавшего другого ответа. Дальше нас повели в специальное здание, где уже выписали официальный штраф. И когда мы перевели эту сумму в евро, у нас был настоящий шок — нам нужно было заплатить 2000 евро за то, что "на 1 час превысили разрешенное время нахождения в Хорватии". Да, мы полностью признаем свою вину, это была наша ошибка — мы заранее не узнали правила страны, думая, что наша единственная обязанность — соблюдать скоростной режим. Мне вообще кажется, что в Хорватии мы были единственными такими дураками, кто ехал строго по правилам. Даже полицейские разъезжали в сумерках с выключенными фарами. Но незнание правил не снимает ответственности, по крайней мере, в нашем случае.

На проезд от Хорватии до Боснии нам дали 30 минут. К счастью, расстояние было коротким — это так называемый Неумский коридор, принадлежащий Боснии, который разделяет материковую часть Хорватии на две части. Что для нас это означало? Мы снова оказались в Хорватии и уже точно знали, что нам отведено 12 часов. В самом начале нашего путешествия мы думали заехать в Дубровник. Но сейчас ни о каких остановках и речи быть не могло. Мы просто хотели как можно быстрее выехать из Хорватии. Когда мы вновь приехали в боснийской границе, нас ждало еще одно разочарование: в Боснию без теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до въезда, не пускают. А мы уже пятый день в пути. Чтобы не получить новый штраф за превышение времени нахождения в Хорватии, решили ехать через Черногорию.

На границе Черногории нас встретили трое здоровенных мужчин — каждый из них был крупнее нас двоих вместе взятых. Они попросили нас показать грин-карту — документ, подтверждающий дорожную страховку за границей. Когда мы им показали грин-карту в телефоне, нам ответили, что принимаются только бумажные страховки, а без них в страну не пустят. Распечатанного на бумаге экземпляра у нас, к сожалению, не было. Пришлось купить страховку на границе. Незапланированная покупка обошлась нам в 77 евро. Страховка позволяла безопасно ездить по стране в течение 15 дней. Однако стоит признать, что в Черногории столько достопримечательностей, так много можно всего посмотреть за это время, что страховка этих денег стоит. Тем более, что очень хотелось побыстрее покинуть территорию Хорватии.

Но приключения на этом не закончились. Наш изначальный план попасть в Грецию через Албанию провалился из-за отсутствия теста на коронавирус. Поэтому нам только и оставалось, что ехать через Болгарию. Что мы и сделали.

К счастью, в Болгарию мы приехали без происшествий. Там мы быстро нашли контору, где делают тесты на коронавирус, чтобы дальше ехать уже со спокойной душой.

Попасть в Грецию оказалось намного проще, чем ожидалось. На границе надо было сдать еще один быстрый тест на COVID-19, и всё — добро пожаловать! Быстро пройдя таможенный контроль, мы направились в сторону полуострова Пелопоннес, где планировали провести обязательный для всех приезжих карантин.

Ехали туда по платным автобанам. Почти на всех пунктах оплаты стояли сотрудники полиции, которые проверяли документы каждого из пассажиров, чтобы убедиться в необходимости данной поездки. Дело в том, что на тот момент в Греции было разрешено перемещаться между городами только в экстренных случаях. Для нас было весьма необычно, что приходится останавливаться через каждые четверть часа и оправдываться перед кем-то, почему мы находимся на трассе и для чего едем на Пелопоннес. Когда нас остановили в шестой раз, полицейский сказал, что мы совершили как минимум три нарушения, на основании чего он может выписать нам штраф в размере 3x300 евро. В числе озвученных им нарушений значилась, например, необоснованность нашей поездки. Полицейский добавил, что нам несказанно повезло встретить именно его — доброго человека, поэтому он даст нам штраф только за одно нарушение. По его словам, это правонарушение состояло в том, что мы с Йосепом, не состоя в официальном браке и, следовательно, не являясь ближайшими родственниками, не носим медицинскую маску, сидя в машине рядом друг с другом. В тот момент, когда нам оформляли за это штраф, мимо проехал автомобиль с двумя мужчинами, у которых тоже не было масок на лице. Не думаю, что они были женаты, но, как вы понимаете, их никто не остановил для проверки.

За восемь дней нашего путешествия общая сумма полученных нами штрафов составила почти 2500 евро. Все штрафы были связаны с ограничениями, введенными из-за коронавируса.

Раньше меня постоянно все спрашивали, почему я так люблю путешествия. Я всегда отвечала, что хочу увидеть мир и узнать что-то новое. До этого момента у меня были лишь потрясающие воспоминания и яркие впечатления. Но в этой поездке я впервые увидела тот мир, который мне не нравится. Кроме того, в предыдущих поездках меня все равно когда-то накрывала тоска по дому. Я скучала по семье и друзьям, по черному хлебу и творогу. Но на этот раз в список можно смело добавить тоску по свободе в нашей стране. В Эстонии мы свободнее, чем в свободной Европе. К сожалению, свободу начинают ценить только тогда, когда ее теряют".