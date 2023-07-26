Путешествуйте ответственно: что делать, если вы попали в ДТП за границей?

В самом разгаре лето и пора отпусков, и многие в свободное время хотя путешествовать. Ради экономии на дороге многие отпускники предпочитают путешествовать на личной автомашине. Но путешествие за границу может сложиться по-разному, особенно у водителей, столкнувшихся с неизвестными ранее маршрутами.

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Многие путешественники теряются в новых условиях движения, допускают ошибки и даже попадают в аварии. Именно по этой причине страховая компания Gjensidige Latvija обобщила информацию о том, как следует действовать водителям в случаях, если за границей они попали в дорожно-транспортное происшествие.

Причины ДТП

"Чаще всего причины дорожно-транспортных происшествий для путешествующих за рубежом водителей связаны с участием в непривычном для них транспортном сообщении. В обычных условиях, двигаясь по своему маршруту, люди заблаговременно занимают правильную полосу и уделяют дополнительное внимание более сложным перекресткам. Во время зарубежных поездок эти полосы и перекрестки предугадать невозможно.

Часто причина несчастного случая непосредственно связана с усталостью водителя, потому что очень много времени в путешествии проходит за рулем автомобиля. Навигационные устройства также отвлекают внимание водителя от дороги, потенциально вызывая опасные ситуации", – говорит руководитель Группы возмещений по страхованию транспортных средств страховой компании Gjensidige Latvijas Лаурис Земвалдс.

Для более безопасного путешествия страховая компания советует разделить длинные переезды на несколько более коротких поездок, запланировав по пути осмотр разных достопримечательностей.

"Главное условие для того, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие за границей – сохранять спокойствие и не спешить. Дождаться, когда вас заметят другие участники движения и будут готовы пропустить вперед. Если довелось проехать мимо какого-то съезда, не волнуйтесь и придумайте новый маршрут. Не совершайте резких маневров и не двигайтесь задним ходом против направления движения", – продолжает Лаурис Земвалдс.

Что делать, если Вы попали в дорожно-транспортное происшествие за границей?

Если дорожно-транспортное происшествие незначительное и ситуация понятна, то надо заполнить согласованное сообщение. В свою очередь, если дорожно-транспортное происшествие достаточно серьезное, и вторая причастная к нему сторона ведет себя агрессивно или настаивает на своей версии произошедшего, то надежнее будет вызвать дорожную полицию, чтобы помогли оформить дорожно-транспортное происшествие.

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Всегда бывает полезно зафиксировать место происшествия, сделав несколько фотографий с разных направлений. Фотографии надо сделать так, чтобы было понятно расположение транспортных средств после столкновения, были видны дорожные знаки, относящиеся к данному участку дороги, горизонтальная дорожная разметка и направления движения. Еще важно не подписывать документы, если у вас нет возможности убедиться, что в них написано.

Как и в Латвии, в других странах Европейского Союза действует согласованное сообщение. Важно тщательно прочитать все, что требуется, и правильно отметить, однако, если вы впервые заполняете согласованное сообщение, в случае необходимости в недрах интернета можно найти руководство о том, как его заполнять. Если вы заполняете согласованное соглашение на каком-то другом языке, важно следить за текстом латвийского согласованного соглашения, потому что во всех странах Европейской Экономической зоны все согласованные соглашения составлены идентично, отличается только язык.

Важные факты о полисах OCTA и KASKO за рубежом

Важно помнить, что OCTA и KASKO действуют не во всех странах. Прежде чем отправиться в путь, водителю необходимо выяснить, действует ли выбранный полис в той стране, куда он направляется. Информацию о полисе OCTA можно проверить на сайте www.ltab.lv, в свою очередь информацию о полисе KASKO можно проверить в страховом договоре или задав вопрос продавцу полиса. Проверяя полис, нельзя забывать и о тех странах, через которые вы планируете проехать.

"Отправляясь за границу, особенно важно позаботиться, чтобы у транспортного средства был полис KASKO, действительный в нужной вам стране. Если за границей вы попадете в ДТП и пострадаете, то полис KASKO облегчит процесс получения возмещения, и вам не придется искать и обращаться за возмещением к эмитенту полиса OCTA виновника аварии. KASKO будет самым надежным вариантом, позволив уберечь себя от лишних хлопот, если что-нибудь случится с автомашиной", – информирует Лаурис Земвалдс.

Стоимость ремонта за границей может быть в несколько раз дороже тех цен, которые мы привыкли видеть в Латвии. Полис KASKO предусматривает различные дополнительные расходы, которые могут возникнуть, если произойдет поломка машины во время путешествия. Например, расходы на транспортировку, техпомощь в дороге, расходы на гостиницу, такси. Если произошло серьезное ДТП, то полис KASKO предусматривает частичное покрытие затрат на транспортировку в Латвию.

Советы для более безопасной дороги

Прежде чем отправиться в длительную поездку, надо обязательно удостовериться в техническом состоянии автомашины. Стоит отвезти машину в автосервис, где сертифицированный специалист сможет убедиться в необходимости замены масла, обслуживании воздушного фильтра, а также проверить давление воздуха в шинах.

Если все же пришлось совершить вынужденную остановку на обочине, то важно убедиться, что автомобиль оснащен всем необходимым для того, чтобы остановка на обочине была безопасной. А именно, Правилами безопасности дорожного движения предусмотрено, что в машине обязательно должны быть аварийный треугольник и аптечка. Пригодится и яркий светоотражающий жилет. Еще полезно взять с собой запасное колесо, огнетушитель, воздушный насос, чтобы можно было подкачать колеса на любом отрезке дороги, а также канистру с горючим и воронку, если вдруг закончится горючее.

Тщательно убедитесь, действителен ли имеющийся страховой полис, а также, будет ли он действовать в странах, в которые вы направляетесь. Полезно также посмотреть, какие расходы предполагает покрыть полис, если доведется попасть в дорожно-транспортное происшествие.