Путешествующим по Европе: календарь сентябрьских забастовок, которые могут вам помешать вернуться из отпуска
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сотрудники авиа- и железнодорожного транспорта по всей Европе продолжают бастовать, требуя повышения зарплат. Пассажирам следует проверять информацию перед поездкой. Вот что известно об ожидаемых сбоях в транспортном сообщении этой осенью.

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В Европе полным ходом идут забастовки работников сферы транспорта. Они недовольны своими зарплатами, увеличение которых не поспевает за растущей инфляцией.

Акции протеста и стачки в ближайшие месяцы будут проходить во многих странах по всему континенту. Поэтому если вы собираетесь в поездку, то Euronews советует быть к этому готовыми.

Франция: профсоюз авиадиспетчеров призывает бастовать в сентябре и октябре


Крупнейший профсоюз авиадиспетчеров Франции (SNCTA) призвал работников провести общенациональные забастовки 15 сентября и 13 октября.

Первая будет приурочена к Чемпионату мира по регби, на который съедутся тысячи местных и иностранных болельщиков. Профсоюз осудил "молчание представителей Главного управления гражданской авиации (DGAC)" на фоне растущей инфляции.

Эта акция может привести к отменам большого числа рейсов, в том числе тех, что выполняют самолёты из других стран, пересекая воздушное пространство Франции.

Италия: сентябрьская стачка может вызвать хаос в аэропортах


Персонал наземных служб аэропортов по всей Италии проведёт 24-часовую забастовку 8 сентября.

Ожидается, что в ней примут участие сотрудники, занимающиеся погрузкой и выгрузкой багажа. Еще они на целые сутки в знак протеста приостановят работу 29 сентября, как заявил их главный местный профсоюз Flai Trasporti union.

Примерное число бастующих пока не называлось, поэтому о масштабах сбоев судить трудно.

16 сентября в 10 утра по местному времени начнут бастовать итальянские авиадиспетчеры, а закончат в 18 вечера.

Некоторые рейсы точно не аннулируют: их выполнение гарантировано. Список обнародует Управление гражданской авиации Италии (ENAC) за несколько дней до стачки. Затронуть утренние и вечерние полеты она не должна.

Британия: забастовка в аэропорту Лутона


Сотрудники наземного обслуживания в аэропорту Лутон наметили 24-часовые забастовки на 6 и 13 сентября.

Они рискуют привести к "серьезным сбоям" в авиасообщении. Из-за чего свои планы придётся пересмотреть пассажирам авиакомпании Wizz Air.

Сотрудники GH London тоже прекратят работу и будут протестовать против "несправедливого обращения" со стороны руководства авиаперевозчика и требовать улучшения условий труда.

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