Словосочетание "круизное судно" чаще всего означает огромный белый многоэтажный лайнер, который везет беззаботных загорающих пассажиров по экзотическим морям и океанам. И надо сказать, что образ вполне точен – эти круизы действительно являются возможностью провести настоящий отпуск мечты, лениво покачиваясь на волнах в максимально комфортабельном окружении.



Забудьте о скромном пароме Tallink, курсирующем из Риги в Стокгольм! Современные круизные лайнеры многократно превосходят его по всем параметрам и выглядят настоящими плавучими гигантами, на фоне которых даже "Титаник", самый большой пассажирский корабль своего времени, кажется маленьким пароходиком.

Начнем с формулировки – что же такое круизный лайнер? В словарях сказано: большое пассажирское судно, используемое в основном для туристических или прогулочных рейсов по определенному маршруту с заходом в один или несколько портов. Сама формулировка звучит заманчиво, не правда ли?

Самые крупные экземпляры



Морские путешествия не сильно отличаются от поездок по суше – такое же стремление к гигантомании, максимальному количеству удобств и впечатляющим возможностям для развлечений. Однако, как это часто бывает, не всегда самое большое является самым дорогим. Так, в последнее время, все большую популярность набирают круизы на теплоходах, рассчитанных не на несколько тысяч, а на несколько сотен пассажиров. Как говорится, на больших лайнерах у пассажиров есть все, что душе угодно, кроме возможности побыть одному.



Лидером в конкурсе на самый большой круизный лайнер без сомнения является компания Royal Caribbean International, которой принадлежат пять самых больших и уникальных океанских лайнеров в мире: Wonder of the Seas, спущенный на воду в январе этого года, Symphony of the Seas (дебютировал в 2018 году), Harmony of the Seas (2016 год), Oasis of the Seas (2009 год) и Allure of the Seas (2010 год). Эти лайнеры принадлежат к классу крупнейших круизных океанских судов Oasis, названный так по имени первого головного суда серии.

Среди крупных лайнеров есть также два судна компании Costa Cruises (Costa Smeralda (2019) и Costa Toscana (2021)), два судна компании AIDA Cruises (AIDAnova (2018) и AIDAcosma (2021)) и лайнер Iona (2020) компании P&O Cruises. Каждый из этих лайнеров может вместить в среднем 6500 пассажиров. Эти лайнеры относятся к классу круизных лайнеров Excellence – кораблей, заказанных корпорацией Carnival Corporation & plc для своих дочерних брендов.



Интересно, что самый длинный лайнер в компании отнюдь не самый большой: занявший третье место в импровизированном рейтинге круизный лайнер Harmony of the Seas, на восемь сантиметров длиннее океанского гиганта Wonder of the Seas. Но они оба превышают 360 метров в длину.

Круизный лайнер предлагает своим гостям все, чтобы пассажиры и не мечтали о том, чтобы сойти с судна на берег даже в том случае, когда им предлагаются интересные экскурсии на берегу. На этих судах можно найти бесчисленные рестораны, магазины, бассейны, бары, салоны красоты, тренажерные залы, казино, кинотеатры, катки и полноразмерные тематические парки. На кораблях даже растут самые настоящие, большие деревья!

Самый дорогой круизный лайнер в мире