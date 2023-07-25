Пять причин посетить Фестиваль цветов в Пакруойской усадьбе

Этим летом Пакруойская усадьба, которая находится всего в 60 километрах от Бауски, превратилась в еще невиданную ранее арену цветов, театра и цирка. Каждый день до 10 сентября здесь проходит крупнейший в Северной Европе юбилейный фестиваль цветов и больших цветочных скульптур. Вот лишь несколько причин, почему стоит запланировать поездку на "Фестиваль цветов, искусства и любви" в Литве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Головокружительное море цветов

Этим летом на фестивале царит романтическая гармония и элегантность, даря ощущение, что открываешь бабушкин сундук и рассматриваешь кружевные платья, полные истории и очарования. Фестиваль готовов удивить неожиданными сочетаниями, а также новыми цветочными скульптурами и композициями. Незаслуженно забытые сорта цветов, такие как романтичные целозии, хрупкие васильки, изящные циннии и ностальгические астры, засияют в новом свете, удивят новые виды настурций, бархатцев, ноготков и подсолнухов. Головокружительные цвета и ароматы, изысканные названия и виды, несомненно, покорят сердца не только любителей цветов.

Цирк, танцы и захватывающие трюки

Во время фестиваля столетний парк превратился в одну огромную сцену площадью 5 гектаров. Интернациональная труппа актеров и артистов цирка удивит перформансами и интерпретациями фрагментов пьес, сочетая уличный театр с забавными и захватывающими цирковыми трюками. Смешивая фантазию с реальностью, будет разговаривать даже сам Шекспир, а маленьких гостей ждут выступления шекспировского кукольного театра.

Foto: Publicitātes foto

Уникальные развлечения для всей семьи

В более чем 30 зданиях усадьбы каждый день можно посетить мастерские старинных ремесел и техники, увидеть коллекцию ретро-автомобилей и карет, а также прокатиться в них, одеться в изысканные костюмы, побывать в фотостудия в стиле 19 века, открыть для себя такие места, как Паноптикум, Подвал наказаний, кабинет врача, зал старинных часов и старых игровых автоматов. Вы также будете поражены дрессированными хищными птицами и возрождением традиции соколиной охоты, включенной в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Маленьких посетителей усадьбы порадуют обитатели усадебной фермы, ретро-карусель, великолепный цветочный дворец и знаменитый житель усадьбы – верблюд.

Атмосферная историческая усадьба

Фестиваль невозможно отделить от чарующей атмосферы усадьбы 19 века. Это не только крупнейшее усадебное хозяйство в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, получившее в Литве титул "Туристический объект года 2018, 2019, 2021, 2022".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Foto: Publicitātes foto

Цветы можно не только увидеть, но и попробовать на вкус

Особое внимание на фестивале уделено съедобным цветам, которые будут цвести на больших площадях возле усадебной мельницы, полям тмина и уникальным огородам, которые не только ослепят своей красотой, но и станут дополнением к блюдам в корчме.