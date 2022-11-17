Пять самых больших ошибок, которые совершают люди при переезде в Италию

Дэмиен О'Фаррелл переехал из Ирландии в Италию почти 35 лет назад и с тех пор начал бизнес, помогая потенциальным эмигрантам советами по иммиграции, поиском работы и рассказами об основных ошибках, которые совершают люди, желающие переехать в Италию. Вот его главные советы:

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Не стоит недооценивать важность изучения языка

Для О'Фаррелла отказ от изучения итальянского языка — это ошибка номер один, которую может совершить человек, думая о переезде в Италию.

Он говорит, что многие люди ошибочно думают, что могут обойтись английским языком. "Без языка так сложно что-то делать, — говорит он, — это тяжелая битва".

По словам мужчины, помимо борьбы с бюрократическими препятствиями, такими как регистрация по месту жительства, незнание языка означает, что возможности трудоустройства очень ограничены. Это также мешает заводить друзей и чувствовать себя частью сообщества.

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Кстати, личный опыт Дэмиена подтверждается и статистикой: Италия находится на самом последнем месте из стран Евросоюза по знанию английского языка. Лучше всего при этом в ЕС английский язык знают в Нидерландах – Тургид писал об этом ЗДЕСЬ.

Убедитесь, что вы понимаете свой правовой статус в Италии

Чтобы ненароком не нарушить закон, О'Фаррелл советует будущим эмигрантам, чтобы они полностью осознавали свой иммиграционный статус. Он говорит, что один из самых часто задаваемых ему вопросов — как устроиться в Италии легально.

Граждане стран, не входящих в ЕС, могут приезжать в Италию в качестве туристов и оставаться там до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Однако тем, кто хочет остаться дольше, необходимо подать заявление на получение визы.

Граждане ЕС, желающие постоянно жить в Италии, должны зарегистрироваться в качестве резидента в местной ратуше в течение 90 дней после прибытия.

"Вы должны быть готовы показать рабочий контракт или средства, с помощью которых вы сможете содержать себя, договор аренды, налоговый номер Codice Fiscale и ваш паспорт", — говорит О'Фаррелл.