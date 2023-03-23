Пять самых частых ошибок при аренде автомобиля

Приближается туристический сезон, а значит, самое время планировать новое путешествие и выбирать наиболее удобный вид транспорта. Согласно статистике брокера по бронированию автомобилей EconomyBookings.com, жители Латвии занимают 20-е место среди европейцев по частоте использования прокатных услуг.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поэтому, чтобы облегчить процесс аренды автомобиля, эксперты EconomyBookings.com собрали самые частые ошибки, которых следует избегать при путешествии на арендованном авто.

Ошибка первая: неточно указанная информация при бронировании

Аренда автомобиля начинается с его бронирования, и, как оказалось, именно на этом этапе пользователи часто ошибаются и предоставляют неточную или неполную информацию. Поэтому, выбрав авто, обязательно укажите правильное место и время его получения, а также точные данные водителя.

Также, если вы хотите получить автомобиль в аэропорту, нелишним будет добавить номер рейса и время прибытия, чтобы прокатная компания была в курсе, если ваш рейс задерживается и вас нужно подождать. А чтобы не оказаться в ситуации, когда полученный автомобиль не соответствует вашим ожиданиям, внимательно изучите, что входит в предложение по аренде.

Ошибка вторая: игнорирование правил аренды

Еще одна часто допускаемая ошибка – игнорирование правил аренды автомобиля. Клиенты не читают условия, и в результате оказываются недовольными услугами, предоставленными в соответствии с правилами, с которыми они, не ознакомившись, согласились при бронировании. Поэтому рекомендуется обращать особое внимание на размер залога, который необходимо оставить при получении автомобиля, возрастные ограничения, а также на то, какое страхование включено в стоимость аренды.

Если вы планируете выехать на арендованном автомобиле за границу, убедитесь, что это разрешено условиями.

Ошибка третья: несоблюдение инструкций по получению автомобиля

Помимо условий аренды, клиенты часто не читают руководство по получению автомобиля. Главное, на что нужно обратить внимание, это документы, которые необходимо предъявить по прибытии на место.

Также имейте в виду, что имя, указанное в водительских правах арендатора, должно совпадать с именем на кредитной карте, используемой для оплаты аренды. При получении автомобиля проверьте его в присутствии сотрудника прокатной компании на наличие повреждений и царапин. Если таковые обнаружатся, обязательно зафиксируйте их и сохраните фото или видео в качестве доказательства.

Ошибка четвертая: несоблюдение инструкций по возврату автомобиля

Убедиться в исправном техническом состоянии автомобиля важно не только при его получении, но и при возврате. Прежде чем вернуть авто, сфотографируйте его или снимите видео, и это существенно поможет вам, если в дальнейшем возникнут споры и разногласия с прокатной компанией.

Если вы хотите вернуть автомобиль в месте, отличном от места получения, выясните напрямую у прокатной компании, возможно ли это. Если же вы хотите вернуть автомобиль в другом городе, вы можете указать это при бронировании, но будьте готовы к тому, что вам придется оплатить одностороннюю аренду.

Ошибка пятая: неиспользование онлайн-платформы по аренде авто

При бронировании аренды через брокера вы получаете лучшие цены за счет того, что у него всегда есть специальные предложения от прокатных компаний по всему миру. Кроме того, EconomyBookings.com поддерживает связь с клиентами до, во время и после аренды, а также оказывает помощь в случае непредвиденных ситуаций.