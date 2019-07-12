Пять самых странных привычек шведов (глазами того, кто прожил в Швеции четыре года)

Автор ресурса The Local прожил в Швеции четыре года, и теперь поделился со всеми своими наблюдениями о самых странных привычках и особенностях жителей этой страны.
Как он пишет, шведы -- интересная нация. Они эффективны, но любят попить кофе, скромны, но очень патриотичны. Они кажутся холодными, но оказываются исключительно горячими, стоит вам узнать их получше. А еще они странные. Вот пять самых странных их привычек.
Шведы не ведут пустых разговоров
В Швеции не принято заполнять паузы и "это неловкое молчание" пустой болтовней не о чем. Да, встречаются исключения, но они настолько исчезающи редки, что когда вам попадается такой экземпляр (после жизни в Швеции в течение пары лет), вы почти наверняка растеряетесь и не будете знать, что делать.
- 1. Шведы помешаны на цифрах
- 2. Шведы гордятся своими странными словечками
- 3. Шведы переходят на английский, если иностранец говорит с ними по-шведски
- 4. Шведы обожают обниматься
TagsШвеция
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.