Пять самых странных привычек шведов (глазами того, кто прожил в Швеции четыре года)

Автор ресурса The Local прожил в Швеции четыре года, и теперь поделился со всеми своими наблюдениями о самых странных привычках и особенностях жителей этой страны.

Как он пишет, шведы -- интересная нация. Они эффективны, но любят попить кофе, скромны, но очень патриотичны. Они кажутся холодными, но оказываются исключительно горячими, стоит вам узнать их получше. А еще они странные. Вот пять самых странных их привычек.

Шведы не ведут пустых разговоров



В Швеции не принято заполнять паузы и "это неловкое молчание" пустой болтовней не о чем. Да, встречаются исключения, но они настолько исчезающи редки, что когда вам попадается такой экземпляр (после жизни в Швеции в течение пары лет), вы почти наверняка растеряетесь и не будете знать, что делать.