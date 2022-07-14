Пять советов по выбору безопасного места для купания

Выбор безопасного и качественного места для купания – одна из предпосылок, чтобы отдых у воды не обернулся бедой. В целях снижения возможных рисков при отдыхе в неподходящем месте Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) совместно с обществом "Плавать безопасно" в рамках кампании "Цена безрассудства. Не прыгай!" рассказывает, на что нужно обратить внимание при выборе места для купания.

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В Латвии 58 официальных мест для купания. Официальные пляжи благоустроены – чистые, не заросшие, однако наличие детской площадки и кабинок для переодевания не гарантирует безопасность. Эксперты подчеркивают, что не во всех официальных местах для купания есть спасатели или спасательные круги. Единственное, что обеспечивает безопасное купание, — это личная ответственность каждого и понимание правил отдыха у воды и на воде.

"Безопасное купание начинается дома, когда семья или дружеская компания договариваются о правилах — не заходить в воду в одиночку, не заплывать глубже груди и выходить на берег при первых признаках усталости. Прежде чем зайти в воду, важно оценить все обстоятельства — пляж, водоем, погоду, а также плавательные навыки каждого купающегося", — подчеркивает основатель общества "Плавать безопасно" Зане Гемзе.

На что обратить внимание, выбирая безопасное место для купания:

Берег водоема должен быть плоский и с твердым основанием. Вода стоячая или с минимальным течением. Рядом нет ям или других опасных мест. Купальная зона не заросла, она легкодоступна, там купаются и другие люди. Находясь рядом с любым водоемом, всегда сначала исследуйте его. Важно понимать, что представляет собой русло, где меняется глубина, какие есть течения. Даже известное по прошлому сезону место всегда нужно изучать заново. Безопаснее всего купаться в официальных местах для купания – на специально оборудованных пляжах. И безопаснее всего в тех, где дежурят спасатели.

На официальных пляжах в течение активного купального сезона, с 15 мая по 15 сентября, Инспекция здравоохранения один раз в месяц проверяет качество воды и выдает заключение о том, разрешено ли, не рекомендуется либо запрещено купаться в конкретном месте. Некоторые неофициальные пляжи Латвии благодаря активности местных самоуправлений также надлежащим образом обхозяйствуются и благоустраиваются, и там соблюдаются гигиенические требования, в том числе проводятся проверки качества воды.

"Специалисты Инспекции здравоохранения контролируют официальные места для купания как визуально, так и лабораторно. В лаборатории определяются микробиологические показатели: показатели фекального загрязнения кишечные палочки (E.coli) и кишечные энтерококки, а визуально при взятии образцов оценивается цвет воды, обращается особое внимание на плавающие отходы и нефтепродукты в воде и процесс размножения сине-зеленых водорослей", – говорит начальник отдела здоровья окружающей среды Инспекции здравоохранения Нормунд Кадикис, подчеркивая, что, если по результатам анализа проб воды в месте для купания вода не соответствует требованиям, инспекция устанавливает ограничения на купание - рекомендацию не купаться или запрет купаться, и соответствующая информация размещается на информационном стенде на конкретном пляже. Рекомендацию не купаться следует соблюдать маленьким детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, чья иммунная система ослаблена.

Список официальных мест для купания можно найти на сайте Инспекции здравоохранения.

При этом эксперты подчеркивают, что независимо от того, отдыхаете ли вы на официальном или на неофициальном пляже, за детьми нужно постоянно следить, ведь для того, чтобы утонуть, достаточно нескольких секунд!

Цель кампании SPKC "Цена безрассудства. Не прыгай!" состоит в том, чтобы рассказать о важности безопасного отдыха у воды, а также объяснить, какие последствия могут возникнуть в результате неосторожного поведения при прыжке головой вниз в воду. Подробнее о кампании здесь.