Пять вещей, которые нужно сделать как только вы сели в кресло самолета
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Многим кажется, что самое важное, что нужно сделать после того, как они зашли в самолет — это найти свое место и поставить сумку как можно ближе. Но чтобы позаботиться о своем здоровье и комфорте во время полета, вам необходимо сделать кое-что еще, пишет Tūrismagids.

Зачастую самолет, в котором вы полетите, только что доставил в аэропорт других пассажиров, а значит, времени на дезинфекцию столиков, подлокотников и ремней безопасности у персонала не было. Только представьте, сколько на них может быть грязи и бактерий. Это просто рай для микробов. Поэтому, как только вы нашли свое место, протрите все эти поверхности дезинфицирующими салфетками.

Затем посмотрите, в какую сторону направлен регулируемый поток воздуха над вашей головой, и убедитесь, что его мощность вас устраивает.

Также убедитесь, что вы знаете, где расположен ближайший аварийный выход, а также удостоверьтесь, что кислородная маска и спасательный жилет находятся на своих местах. Жилет обычно должен быть под креслом, но, к сожалению, иногда пассажиры забирают его домой в качестве сувенира.

Далее уделите внимание своему комфорту. Долгий перелет может быть сильно утомительным, поэтому еще перед взлетом достаньте из сумки все необходимое — подушку для шеи, бутылку с водой, салфетки, леденцы, книгу, плейер или планшет. Мелкие вещи разложите по карманам, а гаджеты, прежде чем поместить в карман впереди стоящего кресла, положите в чехол или пакет на молнии.

Людям с особо чувствительными ушами нужно заранее подумать о том, как минимизировать ущерб от смены давления при взлете и посадке. Одни предпочитают жевать жвачку или сосать леденцы, другие — закапывать в нос сосудосуживающие капли, третьи — зевать. Капли для носа перед взлетом и посадкой обязательны, если вы летите с простудой и насморком.

Кстати, неприятные ощущения может усилить и употребление газированных напитков перед полетом или во время него.

Если вы не в настроении знакомиться и общаться с соседями, то сразу же наденьте наушники (во время инструктажа по безопасности, разумеется, снимите их). Также убедитесь, что ваш телефон и другие устройства находятся в режиме полета.

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