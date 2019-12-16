Райский уголок: Четыре греческих острова, на которых еще нет толп туристов

Эти очаровательные острова помогут вам сбежать от толп туристов. Там вы сможете спокойно наслаждаться природой и великой историей, а также получить представление о настоящей жизни на греческом острове, пишет Wanderlust.

Китира



Остров Китира считается родиной Афродиты, Богини Любви. Этот горный остров, расположенный у юго-восточной оконечности полуострова Пелопоннес, изобилует долинами, простирающимися к морю.

Но сначала отправляйтесь в крепость Хора, которая была построена еще в 13-м веке, и ее часто называют глазом Крита. За стенами крепости вы увидите образцы венецианской архитектуры, включая тюрьму, церковь, украшенную старыми фресками, и ряд двухэтажных домов. В нескольких километрах от пляжа Лимионас вы увидите пещеру Святой Софии со сталактитами и сталагмитами.