Раскрыты новые махинации Booking.com и других известных сайтов

Британский портал MoneySavingExpert выяснил, что такие популярные сайты бронирования как Booking.com, Expedia и Kayak, не всегда ставят на верхние строчки выдачи отели с самыми выгодными условиями для путешественников. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Sun.

Оказалось, что некоторые объекты размещения попадают в топ в выдаче, так как платят сайту более высокую комиссию, чем остальные. Представители онлайн-площадок уже признали данную схему ранжирования. Сайты Hotels.com, Trivago и Agoda также подтвердили, что используют аналогичный принцип.

В Expedia объяснили, что бронирование, которое получает "большую компенсацию, будет показываться выше в поиске". В Booking.com заявили, что на их сайте размещено предупреждение: "уплаченная комиссия может повлиять на рейтинг". Представители Trivago сообщили, что "сравниваемые сайты получают вознаграждение, когда пользователь нажимает на предложение. Однако это лишь один из нескольких факторов, определяющих, какие отели показываются пользователям наверху списков".

Что не попасться на эту уловку, специалисты рекомендуют путешественникам всегда читать отзывы, а также сравнивать цены на сайте с представленными в отеле. Стоит также проверять достоверность дополнительных услуг, таких как поздний выезд, бесплатный трансфер или гибкое бронирование.

Это не первый случай, когда сайты были уличены в подобных махинациях. Так, ранее было обнаружено, что ряд ресурсов для сравнения обманывают клиентов фейковыми скидками или информацией об ограниченном количестве выгодных предложений. Так, интернет-порталы Booking.com, Trivago, Hotels.com, Expedia, Agoda и Ebookers часто утверждают, что номера якобы дешевле или пользуются высоким спросом, хотя эти данные не соответствуют действительности. В итоге Британское управление по конкуренции и рынкам обязало сайты прекратить подобную практику.